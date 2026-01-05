Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली मोड़ से बनवारीपट्टी तक बनेगी फोरलेन सड़क, 286 करोड़ से मिलेगा नया रूप

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:11 PM (IST)

    सांसद डा. गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि दरभंगा में राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर दिल्ली मोड़ से बनवारीपट्टी तक 15 किलोमीटर की फोरलेन सड़क का निर्माण शीघ्र शु ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Darbhanga Road Project: भारत–नेपाल संपर्क होगा मजबूत, दरभंगा को मिलेगा ट्रैफिक जाम से राहत। फाइल फोटो


    जागरण संवाददाता, दरभंगा। NH 105 Four Lane Road: दरभंगा के दिल्ली मोड़ से बनवारीपट्टी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 105 को फोरलेन बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। लगभग 286 करोड़ रुपये की लागत से 15 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। 

    इस फोरलेन सड़क से न केवल यातायात सुविधा बेहतर होगी, बल्कि भारत–नेपाल सीमा के लिहाज से सामरिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि एनएच-105 मिथिला क्षेत्र के लिए लाइफलाइन सड़क है। 

    यह मार्ग भारत और नेपाल के बीच आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के फोरलेन में उन्नयन से यात्रियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।

    सांसद ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान उन्होंने दरभंगा और मिथिला क्षेत्र की सामरिक और आर्थिक महत्ता को रेखांकित करते हुए एनएच-105 के नवीकरण का आग्रह किया था।

    इसके बाद मंत्रालय स्तर पर तेजी से कार्रवाई करते हुए परियोजना को हरी झंडी दी गई। उन्होंने कहा कि फोरलेन निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

    इसके पूरा होने से दरभंगा शहर को जाम की समस्या से राहत मिलेगी, वहीं सीमावर्ती इलाकों में व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सांसद ने इसे मिथिला के विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया।