Maithili New Home: बीजेपी विधायक ने बताया, क्यों बिहार व दिल्ली से बाहर बनाएंगी नया घर ?

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Marathi book honor Mathili Thakur: बिहार की लोकगायिका और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने पुणे में आयोजित एक महोत्सव के दौरान अपने नए घर के बारे में घोषणा की । दरभंगा की अलीनगर सीट से विधायक मैथिली की इस घोषणा से उत्साह का माहौल है।

मैथिली ठाकुर ने बताया कि महाराष्ट्र में उनके सम्मान में मराठी भाषा में लिखी गई पुस्तक देखकर वह बेहद अभिभूत हैं। उन्होंने कहा, “बिहार के मिथिलांचल की एक लड़की के लिए पुणे में पुस्तक लिखी जा रही है, यह मेरे लिए गर्व की बात है।”

इस मौके पर उपस्थित लोगों ने उन्हें पूरे भारत की बेटी बताते हुए सम्मान व्यक्त किया। मैथिली ठाकुर ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में मिली अपार स्नेह और समर्थन को देखते हुए फैसला किया कि अब वे यहां कोंढवा में भी अपना घर बनाएंगी।

इस यात्रा के दौरान मैथिली ने पुणे के प्रसिद्ध दगड़ू सेठ का दर्शन भी किया। उन्होंने बताया कि मिथिला के पाग और चादर के साथ महाराष्ट्र की पारंपरिक टोपी और पुणे की धरती पर संस्कृतियों का संगम देखकर पूरी तरह अभिभूत हूं। उन्होंने इसे ‘एक भारत–श्रेष्ठ भारत’ की भावना का साकार रूप बताया।