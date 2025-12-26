मैथिली का सादगी भरा अंदाज, भाजपा विधायक ने महिलाओं से गले मिल बटोरीं सुर्खियां

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Maithili Thakur BJP MLA: बिहार की सबसे कम उम्र की भाजपा विधायक और प्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकुर का अलग और सुलभ अंदाज शुक्रवार को अंदौली सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में देखने को मिला। कार्यक्रम के औपचारिक समापन के बाद जिस सहजता और आत्मीयता से उन्होंने महिलाओं से मुलाकात की, उसने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। शिलान्यास के बाद विधायक महिलाओं के बीच पहुंचीं और किसी ने उनको गले लगाया तो किसी को स्नेह से पुचकारा। जनप्रतिनिधि का यह मानवीय और अपनापन भरा व्यवहार लोगों को खासा भा रहा है।

स्थानीय महिलाओं का कहना था कि विधायक होने के बावजूद मैथिली ठाकुर का व्यवहार बिल्कुल अपने परिवार की बेटी जैसा लगता है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि आज के दौर में जनप्रतिनिधियों का इस तरह आम लोगों से घुलना-मिलना दुर्लभ है। यही वजह है कि मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता खासकर महिलाओं के बीच लगातार बढ़ रही है। इस दृश्य को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। फेसबुक यूजर विजय कुमार सिंह विजय ने लिखा कि मैथिली ठाकुर की मासूमियत और सादगी लोगों को सहज ही आकर्षित कर लेती है। उन्होंने लिखा कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वह हर घर की बेटी हों और उन्हें सभी से इसी तरह बिना भेदभाव के जुड़कर रहना चाहिए।