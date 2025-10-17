Language
    Bihar Chunav: मुकेश सहनी अब भाई को बनाएंगे विधायक! गौड़ाबौराम से संतोष ने किया नामांकन

    By Prince Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:10 PM (IST)

    विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के सुप्रीमो मुकेश सहनी की जगह उनके भाई संतोष सहनी ने गौड़ाबौराम विधानसभा सीट से नामांकन किया। मुकेश सहनी ने घोषणा की कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और महागठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। उन्होंने राज्यसभा जाने से इनकार करते हुए बिहार का उपमुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई।

    संतोष सहनी ने गौड़ाबौराम विधानसभा सीट से किया नामांकन। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की जगह उनके छोटे भाई संतोष सहनी ने शुक्रवार को वीआईपी की सीट पर 79- गौड़ाबौराम विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल किया।

    वे वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बिरौल अनुमंडल कार्यालय में नामांकन के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा।

    आईएनडीआईए समर्थित सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार करूंगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा नहीं जाना है, बिहार में रहकर उपमुख्यमंत्री बनना है।

    बता दें, कि गौड़ाबौराम विधानसभा क्षेत्र से 2020 में वीआईपी पार्टी से स्वर्णा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, तब राजद के अफजल अली खान को पराजित कर उन्होंने जीत दर्ज की थी।

    हालांकि, वर्ष 2022 में स्वर्णा सिंह भाजपा में शामिल हो गईं। इनके साथ अलीनगर से वीआईपी के विधायक मिश्री लाल यादव और दो अन्य विधायक ने भी पार्टी को छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी।

    आसन्न विधानसभा चुनाव-2025 में स्वर्णा सिंह के पति सुजीत कुमार को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव-2020 में एनडीए समर्थित वीआईपी को दरभंगा से अलीनगर और गौड़ाबौराम विधानसभा सीट मिली थी। दोनों सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी।

    आसन्न विधानसभा 2025 में वीआईपी के खाते में गौराबौराम, दरभंगा शहरी और कुशेश्वस्थान सुरक्षित सीट आया है। दरभंगा शहरी से उमेश सहनी और कुशेश्वस्थान से गणेश भारती उम्मीदवार बनाए गए हैं। नामांकन के मौके पर जिलाध्यक्ष बिनोद बम्पर, बैद्यनाथ सहनी समेत अन्य मौजूद थे।

    वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि औराई से भोगेन्द्र सहनी ने नामांकन का पर्चा भरा है जबकि बरुराज से राकेश कुमार और गौराबौराम से संतोष सहनी ने नामांकन भरा।

    इसके अलावा दरभंगा शहरी से उमेश सहनी, कुशेश्वरस्थान से गणेश भारती और आलमनगर से नवीन निषाद ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया।

