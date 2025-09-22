Bihar Politics: टिकट की दौड़ में चाचा-भतीजी और जेठ, बिहार का ये गांव बना सियासत का अखाड़ा

दरभंगा के कुशेश्वरस्थान के खलासिन गांव में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी है। एक ही गांव से कई उम्मीदवार विभिन्न दलों से टिकट पाने की दौड़ में हैं जिनमें कुछ रिश्तेदार भी हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों से कई दावेदार टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस गांव की राजनीतिक सक्रियता क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

अरुण कुमार राय, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा)। दरभंगा के कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड की दक्षिणी पंचायत का खलासिन गांव विधानसभा चुनाव की चर्चा में सबसे आगे है। इस गांव की सियासत इस बार पूरे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, जिला स्तर तक सुर्खियों में है।

दरअसल, एक ही गांव से चार से अधिक चेहरे विभिन्न दलों से टिकट की दौड़ में शामिल हैं। इनमें कुछ रिश्तेदार भी हैं। ऐसे में यहां की राजनीति में गहमागहमी तेज हो गई है। हालांकि, अभी चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हुई है और न ही एनडीए व महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा तय हुआ है, लेकिन खलासिन गांव के कई दावेदार अपने-अपने दलों से टिकट सुनिश्चित कराने के लिए राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं।

ए नडीए खेमे की बात करें तो जदयू के वर्तमान विधायक अमन भूषण हजारी, हाल ही में पार्टी में शामिल हुए युवा चेहरा अतिरेक कुमार, जदयू के जिला उपाध्यक्ष मनोज पासवान और भागीरथ पासवान टिकट की जुगत में हैं। एनडीए के ही सहयोगी लोजपा (रामविलास) से अंजू देवी और गुंजन कुमारी टिकट के प्रयास में हैं।

महागठबंधन के खेमे से भी राजनीतिक हिस्सेदारी कम नहीं है। राजद से प्रदेश महासचिव जयप्रकाश नारायण पासवान, पूर्वी प्रखंड प्रमुख अंजनी भारती टिकट के लिए जोर आजमाइश में हैं। गणेश भारती भी चुनावी रेस में सक्रिय हैं। इसी तरह वीआईपी से राजकुमार पासवान एवं अजय पासवान तथा कांग्रेस से मुरारी पासवान अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। नवगठित जनसुराज पार्टी से राजेंद्र प्रसाद चौपाल टिकट पाने की कोशिश में हैं। रिश्तेदारों के बीच टिकट की टक्कर गांव की राजनीति में रिश्तेदारी का तड़का भी देखने को मिल रहा है। जदयू के मनोज पासवान और लोजपा (रामविलास) की गुंजन कुमारी चाचा-भतीजी हैं तो राजद के जयप्रकाश नारायण पासवान और अंजनी भारती जेठ-भावज हैं।

उम्मीदवारों में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है। अमन भूषण हजारी पूर्व विधायक शशिभूषण हजारी के पुत्र हैं। अतिरेक कुमार पूर्व मंत्री डॉ. अशोक कुमार के बेटे हैं। अंजू देवी पूर्व विधायक जगदीश पासवान की प्रपौत्र की पुत्रवधू और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की रिश्तेदार हैं। अन्य उम्मीदवार सामान्य पृष्ठभूमि से हैं।