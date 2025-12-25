डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा बेनीपुर अस्पताल, मरीजों को घंटों इंतजार या रेफर का सहारा
बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से जूझ रहा है, जिससे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है या डीएमसीएच रेफर किया जाता ह ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बेनीपुर। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल इन दिनों गंभीर अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। पांच प्रखंडों की बड़ी आबादी के इलाज का भार उठाने वाला यह अस्पताल डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी झेल रहा है।
स्थिति ऐसी है कि यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों को या तो घंटों इंतजार करना पड़ता है या फिर बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया जाता है।
समय पर इलाज नहीं मिलने से बिगड़ जाती हालत
जानकारी के अनुसार, अस्पताल में चिकित्सकों 30 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में मात्र 15 चिकित्सक ही कार्यरत हैं। नर्सिंग स्टाफ की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। स्वीकृत संख्या 50 है। इसके मुकाबले आधे से भी कम नर्सें काम कर रही हैं। इसके कारण ओपीडी, इमरजेंसी और वार्ड की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
अस्पताल में आईसीयू, वेंटिलेटर और विशेषज्ञ चिकित्सक की कमी के कारण गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया जाता है। कई स्वजन का कहना कि समय पर इलाज नहीं मिलने से मरीजों की हालत और बिगड़ जाती है।
ड्यूटी रोस्टर की व्यवस्था अनियमित
बीते महीने जिला प्रशासन के औचक निरीक्षण में कई चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए थे। इस पर सिविल सर्जन द्वारा वेतन रोकने और स्पष्टीकरण की कार्रवाई भी की गई। प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिया कि ड्यूटी रोस्टर का सख्ती से पालन किया जाए। लेकिन यह व्यवस्था नियमित रूप से लागू नहीं हो सकी।
अस्पताल में आए मरीजों में लीला देवी , रामपरी देवी , शोभित पासवान सहित अन्य ने कहा कि भीषण ठंड के कारण अस्पताल के मरीजों को कंबल दिया गया है। कई बार जरूरी दवाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं रहतीं, जिससे उन्हें बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है। साफ-सफाई और मरीजों की सुविधा को लेकर भी लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं।
चिकित्सकों की शीघ्र हो नियुक्ति
स्थानीय लोगों में राजीव कुमार मिश्र , नीलांबर यादव , हितनारायण यादव , शमसुल होदा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सरकार से बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टरों की शीघ्र नियुक्ति, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, आईसीयू और पर्याप्त दवा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि गरीब और ग्रामीण मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूर न जाना पड़े।
समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सक की नियुक्ति के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। साथ ही क्षेत्र में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से भविष्य में मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। -डॉ. कुमारी भारती, प्रभारी उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बेनीपुर।
