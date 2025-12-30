मधुबनी से निकले वृद्ध की डीएमसीएच में मौत, सोशल मीडिया बना सूचना का माध्यम

संवाद सहयोगी, दरभंगा । ठंड में बिना घर में किसी को बताए निकले एक वृद्ध की दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल (डीएमसीएच) में मौत हो गई। सोमवार को इमरजेंसी क्रिटिकल केयर यूनिट में उनका उपचार किया जा रहा था। उ नके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, इसलिए अस्पताल के किसी कर्मी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया। घर वालों ने वीडियो देखा तो जानकारी हुई। उनकी पहचान मधुबनी जिले के सौराठ निवासी प्रेमचंद्र मिश्रा (62) के रूप में हुई है।

उनके पुत्र अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि सोमवार की सुबह उनके पिता बिना बताए घर से निकल गए थे। उस समय वह दूध के कारोबार में व्यस्त थे और घर पर मौजूद नहीं थे। किसी को इसकी जानकारी नहीं हो सकी।