मधुबनी से निकले वृद्ध की डीएमसीएच में मौत, सोशल मीडिया बना सूचना का माध्यम
मधुबनी के सौराठ निवासी 62 वर्षीय प्रेमचंद्र मिश्रा बिना बताए घर से निकल गए थे। उनकी दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल (डीएमसीएच) में मौत हो गई। अस्पताल कर्म ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, दरभंगा । ठंड में बिना घर में किसी को बताए निकले एक वृद्ध की दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल (डीएमसीएच) में मौत हो गई। सोमवार को इमरजेंसी क्रिटिकल केयर यूनिट में उनका उपचार किया जा रहा था। उ
नके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, इसलिए अस्पताल के किसी कर्मी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया। घर वालों ने वीडियो देखा तो जानकारी हुई। उनकी पहचान मधुबनी जिले के सौराठ निवासी प्रेमचंद्र मिश्रा (62) के रूप में हुई है।
उनके पुत्र अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि सोमवार की सुबह उनके पिता बिना बताए घर से निकल गए थे। उस समय वह दूध के कारोबार में व्यस्त थे और घर पर मौजूद नहीं थे। किसी को इसकी जानकारी नहीं हो सकी।
मां से सूचना मिलने पर उन्होंने पहले मधुबनी में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद दरभंगा स्टेशन तक तलाश की गई, पर पिता का पता नहीं चला। इंटरनेट मीडिया पर सूचना मिलने पर परिवार डीएमसीएच पहुंचे। अमित ने बताया कि उनके पिता को चिड़चिड़ापन रहता था, लेकिन अन्य कोई गंभीर समस्या की जानकारी नहीं थी। मंगलवार को बेंता पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और बाद में स्वजन को सौंप दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।