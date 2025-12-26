दरभंगा आने-जाने वाली सभी फ्लाइटें रही रद, एयरपोर्ट पर फंसे यात्री

संवाद सहयोगी, दरभंगा । घने कोहरे और खराब मौसम ने दरभंगा की हवाई उड़ानों पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। दृश्यता शून्य के करीब पहुंचते ही दरभंगा आने-जाने वाली सभी फ्लाइटें रद कर दी गईं, जिससे सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रह गए। अब सबकी निगाहें मौसम के साफ होने पर टिकी हैं, ताकि हवाई सेवा फिर से बहाल हो सके।

खराब मौसम से हवाई सेवा प्रभावित शुक्रवार को खराब मौसम का सबसे अधिक प्रभाव हवाई सेवा पर देखा गया। दरभंगा एयरपोर्ट से ना तो किसी विमान ने उड़ान भरी और ना ही किसी की लैंडिंग हुई। आवागमन करने वाली सभी 14 फ्लाइटें रद रही। हालांकि इसकी सूचना पहले ही यात्रियों को दे दी गई थी। इसके बाद भी एयरपोर्ट पर कुछ यात्रियों को फ्लाइट का इंतजार करते देखा गया।

यात्रियों व उनके परिवार वालों से भरा रहा एयरपोर्ट सामान्य दिनों में यात्रियों और उनके स्वजनों से भरा रहने वाला एयरपोर्ट का लांज और पार्किंग में गाड़ियों की खचाखच भीड़ नहीं के बराबर थी। हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। चाय की दुकानों पर चुस्की में अपने स्वजनों की प्रतीक्षा करने वाले लोग भी नदारत थे। नाश्ते आदि की दुकानों पर भी भीड़ नहीं देखी गई।

इस दौरान दिल्ली, मुंबई कोलकाता और हैदराबाद से आने वाली फ्लाइटें आसमान में चक्कर लगाकर लौट गई। लगातार आसमान में कोहरे छाए रहने से रनवे पर दृश्यता कम है। इससे पायलट को रनवे पर विमान को लैंडिंग कराने में बाधा उत्पन हो रही है। जिसके कारण विभिन्न शहरों से उड़ान भरकर पहुंचे अकासा और इंडिगो की विमान को आसमान चक्कर लगानी पड़ रही है।

रनवे पर दोपहर तक छाया रहा कोहरा भले ही गुरुवार को मौसम का मिजाज बदलने के साथ प्रत्येक दिन की तरह हवाई परिचालन भी ठीक रहा। लेकिन शुक्रवार का दिन साल का ऐसा रहा कि मौसम की मार से दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइटों की लैंडिंग के साथ हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या शून्य पर आकर थम गई।

सबेरे से ही आसमान में घने कुहासे छाए हुए थे। इस बीच दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद फ्लाइट पकड़कर जाने वाले यात्रियों की भीड़ एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगी थी। दोपहर बाद विभिन्न शहरों में जाने वाले यात्रियों की भीड़ एयरपोर्ट पर बेकाबू हो चुकी थी।

दोपहर बाद फ्लाइट दरभंगा एयरपोर्ट के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद से इंडिगो और अकासा की चार विमान यात्रियों को लेकर उड़ान भर चुकी थीं। इस दौरान सभी फ्लाइटें निर्धारित समय से देरी के बावजूद दरभंगा के आस-पास पहुंच गईं। लेकिन मौसम ने दोपहर बाद इस कदर करवट बदली कि पायलट को दूर-दूर तक रनवे नहीं सूझ पाया। इसके बाद मौसम में बदलाव आने की प्रतीक्षा में यात्री से भरा विमान आसमान में कोई एक घंटा तो कोई डेढ़ घंटा तक चक्कर काटते रहे।