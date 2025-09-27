'देख रहा है न विनोद...' फेम अभिनेता की जिंदगी किन कथाकारों की रचनाओं से बदली? बच्चों से संवाद में रखी पूरी बात

पंचायत वेब सीरीज के अभिनेता दुर्गेश कुमार ने दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्रों से संवाद किया। उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष अभिनय यात्रा और सफलता की कहानी साझा की। छात्रों को साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया और धैर्य अनुशासन को सफलता का मंत्र बताया। उन्होंने मंच के डर और आत्मविश्वास से जुड़े सवालों के जवाब दिए।

संवाद सहयोगी, दरभंगा। ‘पंचायत’ वेब सीरीज़ से चर्चित अभिनेता दुर्गेश कुमार छात्रों के बीच पहुंचे। 'देख रहा है न विनोद...' फेम अभिनेता ने इस दौरान अपने जीवन के कई उदाहरणों से बच्चों को प्रेरित किया। उन्हें कई रोचक प्रसंग बताए।

दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्रों के लिए शनिवार का दिन बेहद प्रेरणादायक रहा, जब ‘पंचायत’ वेब सीरीज़ से चर्चित अभिनेता दुर्गेश कुमार छात्रों के बीच पहुंचे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र और हिंदी फ़िल्म व थिएटर जगत के सशक्त कलाकार दुर्गेश कुमार ने बच्चों के साथ एक विशेष संवाद सत्र किया।

इसमें उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन, अभिनय यात्रा और सफलता की कहानी साझा की।उन्होंने कहा कि वे अब तक 65 से अधिक फ़िल्मों और वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं, जिनमें हाईवे, सुल्तान, लापता लेडीज़, संजू, धड़क, भक्षक और सुपरहिट सीरीज़ पंचायत शामिल हैं।

बातचीत के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को साहित्य पढ़ने की प्रेरित करते हुए कहा कि मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु और बाबा नागार्जुन जैसे महान कथाकारों की रचनाएँ पढ़ने से सोच गहरी होती है और व्यक्तित्व का विकास होता है। धैर्य और अनुशासन को सफलता का मूल मंत्र बताते हुए कहा कि समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर व्यक्ति जुनून और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।

विद्यालय के निदेशक डा. विशाल गौरव ने मंच पर दुर्गेश कुमार का साक्षात्कार लिया। छात्रों ने उनसे मंच भय, दबाव से निपटने और अभिनय के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखने जैसे सवाल पूछे, जिनका उत्तर उन्होंने बेहद स्पष्टता और सहजता से दिया।