खौफनाक हादसा : दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा ट्रक दरभंगा में पुल से 20 फीट नीचे गिरा

    By Sadare Alam Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:53 PM (IST)

    Darbhanga Latest News : रविवार सुबह दरभंगा में दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा एक पार्सल ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर 20 फीट नीचे गड्ढे में गिर गया। घने कोहरे ...और पढ़ें

    सिमरी फोरलेन पर गड्ढे में पलटा ट्रक। जागरण

    संवाद सहयोगी,जागरण, दरभंगा । दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा एक ट्रक रविवार को बिहार के दरभंगा में पुल की रेलिंग तोड़कर करीब 20 फीट नीचे गड्ढे में गिर गया।

    हादसे में ट्रक में सवार चालक और सहयात्री बाल-बाल बचे, लेकिन घटना ने इलाके में सनसनी फैल गई। ट्रक की गति तेज थी खराब मौसम की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया।

    पार्सल ट्रक अनियंत्रित होकर मुख्य पथ की रेलिंग तोड़ गड्ढे में पलटा

    दरभंगा-मुजफ्फरपुर एनएच 27 पर रविवार की अहले सुबह कुहासे के बीच पार्सल ट्रक अनियंत्रित होकर मुख्य पथ की रेलिंग तोड़ 20 फीट नीचे गड्ढे में पलट गया। जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद ट्रक चालक व उप चालक को केबिन से बाहर निकाला।

    चोटिल अवस्था में दोनों का स्थानीय स्तर पर इलाज के साथ अलाव की व्यवस्था कर ठंड से राहत दिलाई। ट्रक दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा था। बताया गया है कि घने कुहासे के बीच सड़क पार कर रहे नीलगाय की झुंड को बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक पलट गया।

    ट्रक चालक उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी दीपक पाल एवं सह चालक अमित कुमार राठौर ने बताया कि कंसी के पास फोरलेन पथ पर अचानक नीलगाय का झुंड सामने आ गया।

    घने कोहरे के कारण सड़क साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नीलगाय के झुंड को बचाने के लिए जैसे ही ट्रक को यूटर्न लिया। वह मुख्य पथ की रेलिंग तोड़कर नीचे गड्ढा में गिर गया।

    अज्ञात वाहन की ठोकर से सिंहवाड़ा के युवा व्यवसायी की मौत

    सिंहवाड़ा । नगर पंचायत सिंहवाड़ा के स्व.ध्रुव ठाकुर के पुत्र युवा व्यवसायी अवधेश कुमार (30) की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद गांव में कोहराम मच गया।

    अतरबेल भरवाड़ा पथ पर शनिवार की रात बिरियानी होटल के समीप विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित अज्ञात वाहन की चपेट में आने के बाद उसकी बाइक सड़क किनारे पोल से टकरा गई, जिसमें वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया। सिंहवाड़ा अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच में भर्ती कराया गया।

    स्थिति गंभीर होने पर पटना रेफर किया गया, जहां निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत गई। थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। युवक नगर पंचायत में बेल्ट व टोपी का व्यवसाय कर परिवार का जीवन यापन करता था।

    शनिवार की रात दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था। कुहासे की वजह से वह सड़क हादसे का शिकार हो गया। हृदय विदारक घटना से गांव में कोहराम मच गया। पत्नी वंदना देवी, माता आनंदी देवी चीत्कार मार कर रो रही थी कि अब परिवार का सहारा कौन होगा। आसपड़ोस के ग्रामीण व व्यवसायी स्वजन को ढांढस बढ़ा रहे थे।

    पुत्री लक्ष्मी कुमारी (3) एवं छह माह का मासूम टुक्कू अपने पिता के शव को निहार रहा था। दोनों मासूम के सिर से पिता का साया हट जाने से हर कोई मर्माहत नजर आ रहा था। मुख्य पार्षद प्रेम भगत व वार्ड पार्षद सदानंद कुमार ने घटना पर दुख प्रकट कर सभी सहयोग का आश्वासन दिया है।