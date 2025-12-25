दरभंगा में तेज रफ्तार पिकअप वैन से मासूम को कुचला, बिस्किट खरीदने जा रहा था
बिहार के दरभंगा जिले में एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक बच्चे को कुचल दिया। यह घटना तब हुई जब बच्चा बिस्किट खरीदने जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जा ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, दरभंगा। कमतौल थाना क्षेत्र के ततैला वार्ड संख्या एक में ज रफ्तार पिकअप वैन से कुचलकर अमरजीत कुमार के तीन वर्षीय पुत्र कार्तिक कुमार की मौत हो गई। अमरजीत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।
पिता ने बताया कि कार्तिक अपने घर के दरवाजे पर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान वह 10 रुपये लेकर बिस्किट खरीदने के लिए दुकान की ओर जा रहा था। तभी कमतौल से ततैला पैक्स गोदाम की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक पिकअप वैन ने जोरदार ठोकर मार दी।
हादसे के बाद स्वजन बच्चे को गंभीर हालत में डीएमसीएच लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पिकअप का रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 06जीसी-2550 बताया गया है।
पुलिस ने वाहन को जब्त कर कमतौल थाना में रखा है। जानकारी के अनुसार, उक्त पिकअप किसी व्यापारी का था और धान लाने जा रहा था। घटना के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार चालक की तलाश की जा रही है।
दो नामजद अभियुक्त गिरफ्तार
संवाद सहयोगी, तारडीह । सकतपुर थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना कांड संख्या 133/25 धारा 109 बीएनएस के तहत नामजद दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
यह गिरफ्तारी बुधवार की रात सकतपुर थाना पुलिस द्वारा की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में बैजू दास एवं नागेश्वर दास शामिल हैं। दोनों अभियुक्त कैथवार मशवासी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। यह कार्रवाई थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
