दरभंगा में मैथिली अकादमी को खोलने को लेकर प्रदर्शन व जमकर नारेबाजी

जागरण संवाददाता, दरभंगा। अखिल भारतीय मिथिला संघ के तत्वाधान में शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। पटना में ताला लगे मैथिली अकादमी को खोलने और प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को पदस्थापित करने की मांग को लेकर धरनार्थियों ने नारेबाजी की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा उर्फ संतोष झा ने की। संचालन मिथिला संघ के उपाध्यक्ष रामनाथ पंजियार कर रहे थे। वहीं धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्र नेता दीपक झा ने कहा कि मैथिली अकादमी में ताला लगाना मिथिला क्षेत्र के लाखों करोड़ों मैथिली भाषियों की उपेक्षा है।

हमारे मिथिला भाषा, साहित्य, संस्कृति के संवर्धन तथा संरक्षण के लिए अविलंब मैथिली अकादमी को सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाए। अन्यथा हम युवा छात्र ऐसे मिथिला विरोधी नीति के खिलाफ उग्र प्रदर्शन को मजबूर होंगे। समाजसेवी प्रियंका झा ने कहा कि यह मैथिली अकादमी पर ताला नहीं, हमारे मिथिला संस्कृति पर ताला लगा है। इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती तो हम मिथिला क्षेत्र के विधायक सांसद को भी चैन से नहीं सोने देंगे।

मिथिला से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक हम आंदोलन कर मैथिली अकादमी को चालू करवाएंगे। वहीं छात्र नेता शरद सिंह ने कहा कि मिथिला क्षेत्र के लोगों ने यहां से एनडीए को बड़ी जीत दिलाई है। अध्यक्षीय संबोधन में संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा उर्फ संतोष झा ने कहा कि मैथिली अकादमी से अनेकों पुस्तकें छपीं हैं।

यह संस्था मिथिला की धरोहर है। इसके साथ उपेक्षा मैथिलिवासी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरना के माध्यम से आयुक्त तथा जिला अधिकारी से मांग की गई कि अविलंब हमारी मांगों को बिहार सरकार तक पहुंचाएं। अन्यथा हमारी संस्था अखिल भारतीय मिथिला संघ मैथिली अकादमी को चालू करवाने की मांग को लेकर अनवरत संघर्ष करेगी।