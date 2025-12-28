डीएमसीएच में इंजेक्शन लगते ही मरीज की मौत, आक्रोशित परिजनों का हंगामा, नर्सों ने बंद किए दरवाजे

संवाद सहयोगी, दरभंगा। डीएमसीएच औषधि विभाग के आइसीयू में रविवार को इलाज के दौरान मरीज की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। इससे अफरातफरी की स्थिति हो गई। ड्यूटी पर तैनात नर्सों को अपनी सुरक्षा के लिए दरवाजा बंद करना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने किसी तरह मोर्चा संभाला और स्वजन को शांत करने की कोशिश की। इस बीच सूचना पर बेंता थाने की पुलिस पहुंची। तब जाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने स्वजन को समझा-बुझाकर शव को घर भेजवा दिया।

बताया जाता है कि विशनपुर थाना क्षेत्र के डीलाही निवासी महावीर ठाकुर के पुत्र सुरेश ठाकुर (55) को डा. पंकज मोहन श्रीवास्तव की यूनिट में आइसीयू के नौ नंबर बेड पर भर्ती किया गया था। स्वजन ने कहा कि इंजेक्शन देने के तुरंत बाद ही उनकी मौत हो गई। इसे लेकर मृतक के पुत्र दिवाकर कुमार ठाकुर ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। देखते ही देखते ही परिवार के कई सदस्य भी जुट गए।

पुत्र ने कहा कि इंजेक्शन देने के समय पिताजी का शुगर लेवल सामान्य से नीचे था। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि सुरेश ठाकुर पहले से ही डायबिटीज और किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इसी वजह से उन्हें आइसीयू में भर्ती किया गया था।