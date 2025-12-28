Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दरभंगा में इंसाफ मांगने पर मिली मार, जमीन विवाद में कपड़ा व्यवसायी की पिटाई, 25 हजार उड़ाए

    By Sadare Alam Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:47 PM (IST)

    दरभंगा के सिंहवाड़ा में जमीन विवाद को लेकर एक कपड़ा व्यवसायी की बेरहमी से पिटाई की गई और 25 हजार रुपये छीन लिए गए। दबंगों ने खतियानी जमीन पर कब्जा करने ...और पढ़ें

    Hero Image

    दरभंगा के सिंहवाड़ा में मारपीट की घटना।

    संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। दरभंगा में जमीन पर कब्जे का विरोध करना एक कपड़ा व्यवसायी को भारी पड़ गया। हक की बात उठाते ही दबंगों ने कानून को ताक पर रख दिया। व्यवसायी की सरेआम पिटाई कर दी और जेब में रखे 25 हजार रुपये भी छीन लिए। यह घटना न सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला है, साथ ही सवाल खड़े करती है कि जमीन विवाद में आखिर आम आदमी को इंसाफ कब मिलेगा?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खतियानी 11.5 कट्ठा जमीन पर रंगदारी एवं बल पूर्वक कब्जा करने की

    सिमरी निवासी मोहम्मद शमीम खान की खतियानी 11.5 कट्ठा जमीन पर रंगदारी एवं बल पूर्वक कब्जा करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर हरवे हथियार से हमला कर उनके भाई कपड़ा व्यवसायी मोस्तकीम खान को मारपीट कर घायल कर दिया गया और 25 हजार रुपये छीन लिए गए।

    इस बाबत मो. शमीम खान ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। कहा है कि संजीत साह सपरिवार उनकी जमीन को कब्जा करना चाहता है। जब इस बात को लेकर भाई मोहम्मद मोस्तकीम खान ने विरोध किया तो सभी आरोपी अपने-अपने हाथ में लाठी डंडा व लोहे का राड लेकर हमला कर दिया। जेब से बिक्री के रखे 25 हजार रुपये को छीन लिया।

    किसी तरह वहां से जान बचाकर अपने घर के अंदर जाकर छुप गया। इस बीच आरोपी संजीत साह उनके घर का दरवाजा खोलकर घुस गया। अपने हाथ में लिए लाठी से माथे पर मार कर लहूलुहान कर दिया।अचेत होकर गिरने और शोरगुल सुनकर अपने भाई के घर के पहुंचा। जख्मी अवस्था में सिमरी थाना लेकर आया। जहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहवाड़ा भेजा गया।

    उपचार के बाद जख्मी भाई को घर लेकर आने के बाद संजीत साह, नरेश साह, राकेश साह, गौतम साह आदि ने स्वजन को धमकी देकर कहा कि आज के बाद उसके साथ उलझने पर सभी को जान से मार या मरवा देंगे।

    सभी के आपराधिक प्रवृति के होने के कारण हम लोग डरे सहमे हुए हैं। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में केस दर्ज कर अनुसंधान का जिम्मा दारोगा विश्वजीत कापर को सौंपा गया है।