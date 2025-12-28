दरभंगा में इंसाफ मांगने पर मिली मार, जमीन विवाद में कपड़ा व्यवसायी की पिटाई, 25 हजार उड़ाए

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। दरभंगा में जमीन पर कब्जे का विरोध करना एक कपड़ा व्यवसायी को भारी पड़ गया। हक की बात उठाते ही दबंगों ने कानून को ताक पर रख दिया। व्यवसायी की सरेआम पिटाई कर दी और जेब में रखे 25 हजार रुपये भी छीन लिए। यह घटना न सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला है, साथ ही सवाल खड़े करती है कि जमीन विवाद में आखिर आम आदमी को इंसाफ कब मिलेगा?

खतियानी 11.5 कट्ठा जमीन पर रंगदारी एवं बल पूर्वक कब्जा करने की सिमरी निवासी मोहम्मद शमीम खान की खतियानी 11.5 कट्ठा जमीन पर रंगदारी एवं बल पूर्वक कब्जा करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर हरवे हथियार से हमला कर उनके भाई कपड़ा व्यवसायी मोस्तकीम खान को मारपीट कर घायल कर दिया गया और 25 हजार रुपये छीन लिए गए।

इस बाबत मो. शमीम खान ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। कहा है कि संजीत साह सपरिवार उनकी जमीन को कब्जा करना चाहता है। जब इस बात को लेकर भाई मोहम्मद मोस्तकीम खान ने विरोध किया तो सभी आरोपी अपने-अपने हाथ में लाठी डंडा व लोहे का राड लेकर हमला कर दिया। जेब से बिक्री के रखे 25 हजार रुपये को छीन लिया।

किसी तरह वहां से जान बचाकर अपने घर के अंदर जाकर छुप गया। इस बीच आरोपी संजीत साह उनके घर का दरवाजा खोलकर घुस गया। अपने हाथ में लिए लाठी से माथे पर मार कर लहूलुहान कर दिया।अचेत होकर गिरने और शोरगुल सुनकर अपने भाई के घर के पहुंचा। जख्मी अवस्था में सिमरी थाना लेकर आया। जहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहवाड़ा भेजा गया।

उपचार के बाद जख्मी भाई को घर लेकर आने के बाद संजीत साह, नरेश साह, राकेश साह, गौतम साह आदि ने स्वजन को धमकी देकर कहा कि आज के बाद उसके साथ उलझने पर सभी को जान से मार या मरवा देंगे।