शेरशाह सूरी महिला फुटबॉल फाइनल में यूपी की जीत, झारखंड को 1-0 से हराकर जीता खिताब
चौसा (बक्सर) में शेरशाह सूरी जनकल्याण संस्थान द्वारा आयोजित महिला फुटबॉल फाइनल में उत्तर प्रदेश एकादश ने झारखंड एकादश को 1-0 से हराकर खिताब जीता। खचाख ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी,चौसा (बक्सर)। स्थानीय खेल मैदान पर बुधवार को खेल प्रेमियों के लिए महिला फुटबॉल का यादगार मुकाबला देखने को मिला। शेरशाह सूरी जनकल्याण संस्थान के तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय शेरशाह सूरी फुटबॉल प्रतियोगिता के तहत खेले गए महिला वर्ग के फाइनल में उत्तर प्रदेश एकादश ने झारखंड एकादश को 1-0 से पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया। खचाखच भरे मैदान में दर्शकों की तालियों और उत्साह के बीच खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों ने दमखम दिखाया और अंत तक रोमांच बनाए रखा।
मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक रुख अपनाया। गेंद पर नियंत्रण और पासिंग को लेकर यूपी और झारखंड के खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला।
पहले हाफ में झारखंड की टीम ने कई बार यूपी के डिफेंस को चुनौती दी, लेकिन यूपी की मजबूत रक्षापंक्ति ने हर हमले को नाकाम कर दिया। वहीं, यूपी टीम ने भी तेज काउंटर अटैक के जरिए गोल करने की कोशिश की, मगर झारखंड की गोलकीपर की सतर्कता के चलते पहला हाफ गोलरहित बराबरी पर समाप्त हुआ।
दूसरे हाफ में मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल गया। यूपी एकादश ने खेल की गति बढ़ाते हुए लगातार आक्रमण किए। टीम के खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल और सटीक पासिंग का असर दिखा।
इसी क्रम में एक तेज मूव के दौरान यूपी टीम ने निर्णायक गोल दाग दिया, जिससे मैदान में मौजूद दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। गोल के बाद झारखंड की टीम ने बराबरी के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन समय रहते गोल नहीं कर सकी और अंततः मुकाबला यूपी के पक्ष में चला गया।
इस फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों में एक-एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी शामिल थीं, जिन्होंने अपने खेल से दर्शकों को प्रभावित किया। यूपी टीम की ओर से अबिबा और झारखंड टीम की ओर से मनीष कुमारी आकर्षण का केंद्र रहीं।
दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन फिटनेस, गेंद पर पकड़ और रणनीतिक समझ का प्रदर्शन किया, जिससे मैच की गुणवत्ता और रोमांच दोनों बढ़े।
महिला फुटबॉल फाइनल का उद्घाटन आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान, कार्यपालक पदाधिकारी रानी कुमारी, नगर पंचायत की चेयरमैन किरण देवी और थानाध्यक्ष शम्भू भगत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर मंत्री जमा खान ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए इस खेल मैदान को भविष्य में स्टेडियम के रूप में विकसित कराने की घोषणा की, जिससे क्षेत्र में खेल गतिविधियों को नया आयाम मिलने की उम्मीद जताई गई।
आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार यादव ने कहा कि ऐसे खेल आयोजनों से न सिर्फ युवाओं को मंच मिलता है, बल्कि समाज में खेल के प्रति सकारात्मक सोच भी विकसित होती है। उन्होंने महिला खिलाड़ियों के उत्साह और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि महिला फुटबॉल तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे आयोजन इसके विकास में अहम भूमिका निभाते हैं।
मैच का सफल संचालन अनुभवी रेफरी पप्पू कुमार सिंह ने किया। आयोजन को सफल बनाने में प्रो. रमेशचंद श्रीवास्तव, इंजीनियर नितेश उपाध्याय, अधिवक्ता रामलखन पाल, डॉ. सुनील सिंह यादव, रामशीष सिंह, समसुद्दीन, रिजवान खान, पंकज सिंह, रामजीत गोंड़ सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों और स्वयंसेवकों का सराहनीय योगदान रहा। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन, उत्साह और खेल भावना का माहौल बना रहा, जिसने प्रतियोगिता को यादगार बना दिया।
