'सॉरी पापा' लिखकर गंगा में कूदी किशोरी, मछुआरों की सूझबूझ से बची जान

जागरण संवाददाता, बक्सर। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराने गंगा पुल से बुधवार की सुबह 16 वर्षीय एक किशोरी ने आत्महत्या की नीयत से नदी में छलांग लगा दी। हालांकि, घटना के समय पुल के नीचे मछली पकड़ रहे नाविकों ने तत्काल किशोरी को नदी से निकालते हुए पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल लड़की का उपचार जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिली जानकारी के अनुसार घटना सुबह 8:30 बजे की है। यूपी की ओर से आई 16 वर्षीय किशोरी पुल के मध्य पहुंचने के बाद अपना चप्पल खोला और नदी में कूद गई। घटना के समय पुल से गुजरने वाले लोगों ने तत्काल डायल 112 पर फोन करते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी। संयोग से जिस स्थान पर लड़की पुल से कुदी थी, ठीक नीचे कुछ मछुआरे नौका से मछली पकड़ रहे थे।

मछुआरों ने डायल 112 टीम को सुपुर्द किया उन्होंने तत्काल नदी में छलांग लगाकर लड़की को बाहर निकाल लिया और इस बीच तट पर पहुंची डायल 112 टीम को सुपुर्द कर दिया। पुलिस द्वारा तत्काल लड़की को उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उसकी चिकित्सा जारी है।

घटना की पुष्टि करते नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि लड़की की पहचान पड़ोसी राज्य यूपी के बलिया जिला अंर्तगत बरांव गांव निवासी के रूप में करते हुए घरवालों को घटना की सूचना दे दी गई है और वे यहां पहुंचने वाले हैं।