    'सॉरी पापा' लिखकर गंगा में कूदी किशोरी, मछुआरों की सूझबूझ से बची जान

    By Ashok Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:56 AM (IST)

    बक्सर में 16 वर्षीय किशोरी ने पुराने गंगा पुल से नदी में छलांग लगा दी। आत्महत्या के प्रयास से पहले उसने 'सॉरी पापा' लिखा एक नोट छोड़ा था। सौभाग्य से, ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बक्सर। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराने गंगा पुल से बुधवार की सुबह 16 वर्षीय एक किशोरी ने आत्महत्या की नीयत से नदी में छलांग लगा दी। हालांकि, घटना के समय पुल के नीचे मछली पकड़ रहे नाविकों ने तत्काल किशोरी को नदी से निकालते हुए पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल लड़की का उपचार जारी है।

    मिली जानकारी के अनुसार घटना सुबह 8:30 बजे की है। यूपी की ओर से आई 16 वर्षीय किशोरी पुल के मध्य पहुंचने के बाद अपना चप्पल खोला और नदी में कूद गई। 

    घटना के समय पुल से गुजरने वाले लोगों ने तत्काल डायल 112 पर फोन करते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी। संयोग से जिस स्थान पर लड़की पुल से कुदी थी, ठीक नीचे कुछ मछुआरे नौका से मछली पकड़ रहे थे। 

    मछुआरों ने डायल 112 टीम को सुपुर्द किया

    उन्होंने तत्काल नदी में छलांग लगाकर लड़की को बाहर निकाल लिया और इस बीच तट पर पहुंची डायल 112 टीम को सुपुर्द कर दिया। पुलिस द्वारा तत्काल लड़की को उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उसकी चिकित्सा जारी है। 

    घटना की पुष्टि करते नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि लड़की की पहचान पड़ोसी राज्य यूपी के बलिया जिला अंर्तगत बरांव गांव निवासी के रूप में करते हुए घरवालों को घटना की सूचना दे दी गई है और वे यहां पहुंचने वाले हैं। 

    सॉरी पापा लिखा लेटर बरामद

    पुल पर जिस स्थान से लड़की कूदी थी वहां से एक जोड़ी चप्पल के नीचे एक कागज दबा पाया गया है जिसपर सिर्फ एक शब्द सॉरी पापा लिखा है। लड़की के स्वस्थ होने पर उससे पूछताछ कर घटना के कारणों के बारे में पता लगाया जाएगा।