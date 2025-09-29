Bihar Chunav: बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ और रोचक, सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे शंकराचार्य

बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर गौ भक्त निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। उन्होंने इसे सनातनी राजनीति की शुरुआत बताया और कहा कि यह कदम गौ माता के संरक्षण के लिए उठाया जा रहा है। शंकराचार्य ने कांग्रेस और भाजपा पर गौ संरक्षण के वादे से भटकने का आरोप लगाया।

जागरण संवाददाता, बक्सर। श्रीरामेश्वरनाथ मंदिर परिसर में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बद्रीनाथ पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने घोषणा की कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर गौ भक्त निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने इसे सनातनी राजनीति की शुरुआत बताते हुए कहा कि गौ माता के संरक्षण और सनातन धर्म की रक्षा के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं और अन्य साधु-संत इन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। साथ ही, उन्होंने सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों से अपील की कि वे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के उद्देश्य से केवल गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध उम्मीदवारों को ही वोट दें।

उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से संपर्क कर गौ माता को लेकर उनके स्पष्ट रुख की मांग की थी, लेकिन किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मजबूर होकर अब वे अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सूची नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद औपचारिक रूप से जारी की जाएगी। इस अवसर पर मंदिर परिसर का माहौल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। इस मौके पर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार, कांग्रेस के सदर विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी आदि उपस्थित थे। पत्रकार पर भड़के शंकराचार्य प्रेस वार्ता में बुलाए गए पत्रकारों और यूट्यूबरों की भीड़ के अनुसार व्यवस्था की कमी दिखी। आपाधापी के बीच एक पत्रकार के सवाल पूछने पर शंकराचार्य भड़क गए। पत्रकार के मुताबिक उन्होंने पूछा था कि शंकराचार्य की यात्रा का उद्देश्य क्या है? बिहार में चुनाव प्रचार करना या धर्म का प्रचार करना या गोहत्या रोकना? शंकराचार्य ने पत्रकार को डांटते कहा कि तुम्हीं एक पत्रकार हो, सवाल पूछने आए हो! पीछे हटो! पीछे हटो-पीछे हटो उन्होंने गुस्से में कई बार लगातार कहा।

इधर पत्रकार का कहना था कि उन्हें सवाल पूछने के लिए ही आयोजक ने बुलाया है। इसलिए वह पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद कुछ लोगों ने दो-तीन पत्रकारों को निकालकर परिसर के बाहर कर दिया। बाद में शंकराचार्य ने कहा कि हर अच्छे काम में विघ्न डालने के लिए आसुरी शक्तियां आ ही जाती हैं।

गौ संरक्षण के संकल्प से भटक चुकी है भाजपा और कांग्रेस : अविमुक्तेश्वरानंद बद्रीनाथ पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बीते शनिवार की शाम बक्सर पहुंचे। नया भोजपुर में रविवार की सुबह श्रद्धालुओं से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी गौ संरक्षण के संकल्प के साथ चुनाव लड़ेगा, उनका वे न केवल समर्थन करेंगे, बल्कि प्रचार भी करेंगे।

उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर गौ संरक्षण के वादे भूलने का आरोप लगाया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस का पुराना चुनाव चिह्न गाय-बछड़ा था और गोलवलकर साहब ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन मोरारजी देसाई ने कमेटी भंग कर दी।