Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बक्सर में पर्व और विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, एसपी ने दिए निर्देश कराया माक ड्रिल

    By Ashok Kumar Singh Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:53 PM (IST)

    बक्सर पुलिस आगामी त्योहारों और विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है। पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण टीम ने अभ्यास किया जिसमें जवानों ने विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन किया। एसपी शुभम आर्य ने कहा कि पुलिस को हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए और भीड़ नियंत्रण के दौरान कम बल का प्रयोग करना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image
    विशेष परिस्थितियों से निपटने को दंगा पुलिस अलर्ट

    जागरण संवाददाता, बक्सर। आगामी पर्व त्योहारों के साथ ही होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस अपने आप को हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार करने में जुट गई है। इसके तहत बुधवार को पुलिस लाइन में पुलिस की दंगा नियंत्रण टीम का विधिवत मॉकड्रिल कराया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किसी विशेष परिस्थिति से निपटने में जब स्थिति पुलिस की सामान्य टीम से बाहर होती दिखाई देती है तब ऐसे में दंगा नियंत्रण टीम को निपटने के लिए सामने लाया जाता है। विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से लैस टीम के जवान हर परिस्थिति से निपटने में माहिर होते हैं। अगामी पर्व त्योहारों के साथ ही अगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला पुलिस की दंगा नियंत्रण टीम को चुस्त दुरुस्त बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है।

    इसके तहत बुधवार को पुलिस लाइन के मैदान में विशेष रक्षा उपकरणों से लैस दंगा नियंत्रण टीम का मॉकड्रिल कराया गया। इस दौरान मॉकड्रिल में शामिल सभी जवान हेलमेट, बाड़ी प्रोटेक्टर, ढाल और लाठी आदि से लैस थे। मॉकड्रिल के दौरान हर तरह की संभावित विरोधी परिस्थितियों को तैयार कर उनसे कैसे निपटना है इसका अभ्यास कराया गया।

    इस दौरान आक्रामक भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस का उपयोग, वाटर कैनन से लेकर लाठी चार्ज की विशेष तरीके की जानकारी देते हुए सभी का अभ्यास कराया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि तेजी से बदलते हालात के बीच पुलिस बल को हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार अभ्यास जरूरी है।

    दंगा या उग्र भीड़ से सामना होने पर कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए शांति व्यवस्था बहाल करना हमारी जिम्मेदारी होती है। भीड़ नियंत्रण के दौरान मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए कम से कम बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। एसपी ने कहा कि मॉकड्रिल करते रहने से जवान मानसिक और शारीरिक रूप से हर वक्त तैयार रहता है। इस अवसर पर जिला पुलिस के कई पुलिस अधिकारियों के साथ कई थानाध्यक्ष मौजूद रहे।