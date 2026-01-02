संवाद सहयोगी, चौगाईं (बक्सर)। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार की सुबह उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब इमरजेंसी वार्ड के समीप शौचालय में एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी।

इसकी सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी संख्‍या में लोग पहुंचे तो वहां एक नवजात को बिलखता देखा।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ. मितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि श‍िशु बालक है। मामले की सूचना तत्काल मुरार पुलिस और चाइल्ड लाइन को दी गई।

जिला मुख्यालय से चाइल्ड लाइन के अधिकारी पहुंचने से पहले ही दर्जन भर लोगों ने नवजात को गोद लेने की इच्छा जाहिर की, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं के चलते अस्पताल प्रशासन ने शिशु को सौंपने से इंकार कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार की सुबह सफाईकर्मी जब इमरजेंसी वार्ड की सफाई कर रहे थे, तभी एक महिला एक युवती के साथ चादर से शरीर ढंककर अस्पताल पहुंची।

प्रसूता ने न‍िभाया मां जैसा फर्ज

दोनों को देखकर सफाईकर्मियों ने समझा कि वे इलाज कराने आई हैं। कुछ ही क्षणों बाद वह महिला इमरजेंसी वार्ड के समीप स्थित शौचालय में नवजात शिशु को छोड़कर तेजी से बाहर निकल गई।