    बक्सर के मनहथा गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति पर हत्या का आरोप

    By vinod mishra Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:44 PM (IST)

    बक्सर के नावानगर थाना क्षेत्र के मनहथा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका के भाई ने पति पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका सोनी देवी और आरोपी पति जितेंद्र कुमार हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी पति को हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी, नावानगर (बक्सर)।  नावानगर थाना क्षेत्र के मनहथा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने बताया है कि आपसी विवाद में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान सोनी देवी के रूप में हुई है, जबकि आरोपित पति का नाम जितेंद्र कुमार है।

    पुलिस के अनुसार, यह घटना मनहथा गांव में हुई, जहां जितेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी सोनी देवी की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही नावानगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बक्सर अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया।

    नावानगर थानाध्यक्ष कुसुम कुमार केसरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। डुमरांव एसडीपीओ पोल्सत कुमार और थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का दौरा कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    मृतका के भाई चंदन कुमार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें जितेंद्र कुमार सहित अन्य परिजनों को नामजद किया गया है।पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और आरोपित पति को हिरासत में लेने की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने गांव में सनसनी फैला दी है, और स्थानीय लोग स्तब्ध हैं।