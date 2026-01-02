बक्सर में कोचिंग सेंटर पर बवाल, शिक्षक ने छात्रा को मारा थप्पड़; हंगामा देख बुलानी पड़ गई 3 थानों की पुलिस
कृष्णाब्रह्म के एक निजी कोचिंग सेंटर में छात्र-छात्रा के विवाद के बाद बड़ा बवाल हो गया। एक छात्रा ने छात्र पर गाली देने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत कर ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कृष्णाब्रह्म (बक्सर)। स्थानीय थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर पर शुक्रवार दोपहर एक छात्र और छात्रा के बीच विवाद के बाद बड़ा बवाल हो गया।
मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा, जिससे बड़ा हंगामा टल सका। घटना की शुरुआत तब हुई जब कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली एक छात्रा और एक छात्र के बीच गाली-गलौज हो गया।
छात्रा का आरोप है कि छात्र उसे गंदी-गंदी गालियां दे रहा था। जब छात्रा ने इसकी शिकायत कोचिंग संचालक (शिक्षक) से की, तो शिक्षक ने उल्टे छात्रा को ही थप्पड़ मार दिया।
गुस्साई छात्रा ने इस घटना की जानकारी अपने अभिभावकों को दी। सूचना मिलते ही अभिभावक और उनके साथी कोचिंग सेंटर पहुंच गए, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और माहौल गरमाने लगा।
सूचना पर पहुंची स्थानीय कृष्णाब्रह्म पुलिस ने बवाल बढ़ने की आशंका को देखते हुए तुरंत चक्की, नया भोजपुर और ब्रह्मपुर थानों की फोर्स भी मौके पर बुला ली। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में आई और बड़ा हंगामा टल गया।
खबर लिखे जाने तक दोनों पक्षों के बीच पुलिस की मौजूदगी में वार्ता चल रही थी। किसी भी पक्ष की ओर से स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
कृष्णाब्रह्म थानाध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह ने बताया कि कोचिंग सेंटर पर छात्र और छात्रा के बीच मामूली नोक-झोंक हुई थी, जिसे समझा-बुझाकर सुलझा दिया गया है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। यह घटना क्षेत्र में कोचिंग सेंटरों में अनुशासन और शिक्षकों के व्यवहार को लेकर सवाल खड़े कर रही है। पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है।
