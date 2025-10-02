बक्सर से बिलासपुर तक की राह आसान; साप्ताहिक एक्सप्रेस का विस्तार, नई कनेक्टिविटी की सौगात

रेल मंत्रालय ने बक्सर के रेल यात्रियों को 22843/22844 बिलासपुर-पटना साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार बक्सर तक करके एक बड़ा तोहफा दिया है। इससे बिहार के चार और उत्तर प्रदेश के दो जिलों के यात्रियों को सुविधा होगी। यह ट्रेन पटना झाझा किऊल मोकामा होते हुए झारखंड और ओडिशा से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक जाएगी।

जागरण संवाददाता, बक्सर। रेल मंत्रालय ने बक्सर के रेल यात्रियों को एक बड़ी और ऐतिहासिक सौगात दी है। 22843/22844 बिलासपुर-पटना साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार अब बक्सर रेलवे स्टेशन तक कर दिया गया है। इससे बक्सर जिले के साथ ही भोजपुर (आरा), रोहतास (सासाराम), कैमूर (भभुआ), यानी बिहार के चार जिलों के और उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर के रेल यात्रियों को भी सुविधा होगी। इन सभी जिलों के एक बड़े हिस्से के रेल यात्री बक्सर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस ट्रेन का ठहराव आरा जंक्शन पर भी होने की पूरी संभावना है।

रेलवे बोर्ड द्वारा 01 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह साप्ताहिक ट्रेन अब बक्सर और बिलासपुर के बीच चलेगी। इस निर्णय से बक्सर के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है और उन्हें छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा झारखंड के महत्वपूर्ण शहरों तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मिल गई है।

ट्रेन के इस विस्तार से बक्सर के यात्रियों को कई प्रमुख शहरों के लिए सीधा विकल्प मिलेगा। यह साप्ताहिक एक्सप्रेस अब बिहार के पटना, झाझा, किऊल जंक्शन और मोकामा जंक्शन से होते हुए झारखंड के जसीडीह, आसनसोल और टाटानगर जंक्शन तक जाएगी। इसके बाद यह ट्रेन ओडिशा के राउरकेला और झारसुगुड़ा जंक्शन को छूते हुए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जंक्शन तक पहुंचेगी। यानी, बक्सर के निवासी अब बिना ट्रेन बदले सीधे टाटानगर, राउरकेला और बिलासपुर जैसे प्रमुख औद्योगिक व वाणिज्यिक केंद्रों तक यात्रा कर सकेंगे।

बक्सर स्टेशन पर ट्रेन के समय सारणी की बात करें तो, चूंकि यह ट्रेन पटना से चलती थी, इसलिए अब बक्सर से पटना तक के अतिरिक्त समय को जोड़कर नई समय सारणी जारी की जाएगी। मौजूदा समय के अनुसार, 22843 बिलासपुर से चलकर पटना लगभग दोपहर 13:50 बजे पहुंचती है, इसलिए बक्सर से बिलासपुर (डाउन दिशा) के लिए इसका प्रस्थान समय दोपहर बाद का हो सकता है। वहीं, 22844 पटना से बिलासपुर के लिए देर रात 00:10 बजे (अगले दिन) प्रस्थान करती थी, इसलिए बिलासपुर से बक्सर (अप दिशा) में ट्रेन का आगमन देर रात या तड़के सुबह होने की संभावना है। रेलवे द्वारा अंतिम और सटीक समय सारणी जल्द ही अलग से अधिसूचित की जाएगी।