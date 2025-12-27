नववर्ष के स्वागत को तैयार जंगलीनाथ और डुमरेजिन मंदिर, मिलता है हरियाली व शांति का दिव्य अनुभव

रंजीत कुमार पांडेय, डुमरांव (बक्सर)। नववर्ष के आगमन को लेकर डुमरांव और आसपास के क्षेत्रों में उल्लास, आस्था और उमंग का वातावरण बन गया है। स्थानीय नगर स्थित प्राचीन जंगलीनाथ शिव मंदिर और डुमरेजिन मंदिर इन दिनों नए साल के स्वागत के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा, आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम इन मंदिरों को न सिर्फ श्रद्धालुओं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनाता है। मंदिर परिसरों में फैला शांत वातावरण मन को सुकून देने वाला घने पेड़ों और हरियाली से घिरे इन मंदिर परिसरों में फैला शांत वातावरण मन को सुकून देने वाला है। परिसर के मध्य स्थित तालाब, उसकी सुसज्जित घेराबंदी और चारों ओर फैली हरियाली एक दिव्य अनुभूति कराती है।

जैसे-जैसे वर्ष का अंतिम दिन नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है। पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत को लेकर हर वर्ग में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नववर्ष पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना नए साल के पहले दिन इन धार्मिक स्थलों पर विशेष भीड़ उमड़ने की संभावना है। श्रद्धालु मंदिरों में पूजा-अर्चना कर अपने और परिवार के लिए सुख, समृद्धि और शांति की कामना करेंगे। जंगलीनाथ शिव मंदिर और डुमरेजिन मंदिर में विशेष साफ-सफाई, सजावट और व्यवस्था की जा रही है, ताकि आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

श्रद्धालुओं का मानना है कि नववर्ष की शुरुआत यदि आस्था और भक्ति के साथ हो, तो पूरा वर्ष सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इन दोनों मंदिर परिसर का शांत वातावरण और हरियाली से भरा परिवेश लोगों को कुछ पल आत्मिक शांति के साथ बिताने का अवसर देता है। यही कारण है कि यहां सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि परिवारों का सामूहिक भ्रमण भी देखने को मिलता है।

युवाओं में पिकनिक और भ्रमण को लेकर खासा उत्साह नववर्ष को उल्लासपूर्वक मनाने को लेकर युवाओं में विशेष उत्साह है। अनुमंडल मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों के युवा पिकनिक और घूमने-फिरने की योजनाएं बना रहे हैं। डुमरेजिन मंदिर परिसर, जंगलीनाथ शिव मंदिर के अलावा ऐतिहासिक बांके बिहारी मंदिर, कचईनियां गांव स्थित बिनोवा वन और कांव नदी का कछार नए साल के जश्न के लिए प्रमुख स्थलों के रूप में सामने आ रहे हैं। दुकानदारों की होती है अच्छी कमाई युवाओं के समूह जहां सांस्कृतिक गतिविधियों और पिकनिक की तैयारी में जुटे हैं, वहीं परिवार के लोग धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक सैर-सपाटे की योजना बना रहे हैं। इस चहल-पहल से स्थानीय व्यवसायियों में भी उत्साह है।