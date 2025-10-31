चक्रवाती बारिश से डुमरांव शहर हुआ पानी-पानी, ओवरलोड ट्रकों ने बढ़ाई मुसीबत
डुमरांव शहर में चक्रवाती बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कें जलमग्न और गड्ढों से भरी हैं, जिससे लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। स्टेशन रोड की हालत सबसे खराब है। जलजमाव के कारण कई वाहन सवार घायल हो रहे हैं। भारी ट्रकों के चलने से सड़कें और भी टूट गई हैं। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। चक्रवात की भारी वर्षा ने डुमरांव शहर की मुश्किलें दोगुनी कर दी है। शहर की अधिकांश सड़कें जलजमाव और गड्ढों से प्रभावित हो गई हैं। इससे पैदल यात्रियों और वाहन चालकों का आवागमन बेहद कष्टदायक हो गया है।
सबसे विकट स्थिति स्टेशन रोड की है, जहां रेलवे स्टेशन से टीचर ट्रेनिंग स्कूल तक सड़क पर गहरा जलजमाव और बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इससे रोजाना सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं। नगर परिषद कार्यालय से डुमरांव थाना तक की सड़क की हालत इससे भी बदतर है।
बाइक सवार गड्ढों में गिरकर घायल
जलजमाव में छिपे गड्ढों के कारण वाहनों के पलटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। शुक्रवार सुबह अनजान ब्रह्म बाबा स्थान से राज हाई स्कूल के बीच आधा दर्जन से अधिक ई-रिक्शा और बाइक सवार गड्ढों में गिरकर घायल हो गए।
कृषि कॉलेज मोड़ के पास भी भयंकर जलजमाव और उभरे गड्ढों से राहगीरों को भारी दिक्कतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षा के दौरान रात में ओवरलोडेड ट्रकों के परिचालन से सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। नगर परिषद द्वारा ईंट के टुकड़ों से भरे गए स्थानों पर भी गड्ढे फिर उभर आए हैं।
एनएच-120 का उपयोग कम हुआ
परिणामस्वरूप डुमरांव-बिहारशरीफ एनएच-120 का उपयोग कम हो गया है और लोग शहर की संकरी गलियों से वाहन चलाने को मजबूर हैं। रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों के सामने दूर तक जलजमाव होने से रेल यात्री भी प्रभावित हैं।
टेक्सटाइल कॉलोनी में मुख्य सड़क पर पानी भर जाने से निवासियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पूर्वी रेलवे गुमटी से बड़ा बाग जाने वाली सड़क पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है।
इससे इस मार्ग पर आवागमन पांचवीं बार ठप हो गया है। नगरवासियों ने प्रशासन से तत्काल जल निकासी और सड़क मरम्मत की मांग की है। वर्षा थमने के बावजूद सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त है।
