Dragon Fruit Farming: बिहार में ड्रैगन फ्रूट की खेती पर जोर, लॉटरी से होगा का चयन

बक्सर में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक में कृषि और विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। भूमि संरक्षण ड्रैगन फ्रूट विकास और उर्वरक आपूर्ति पर निर्देश दिए गए। पशुपालन और मत्स्य पालन योजनाओं के प्रचार पर जोर दिया गया। वर्षा की स्थिति और ई-केवाईसी प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई।

जागरण संवाददाता, बक्सर। जिला पदाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय कार्यालय कक्ष में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विभिन्न कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई।

बैठक में डीएम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भूमि संरक्षण के तहत लक्ष्यों के न पूरा होने पर नाराजगी जताते हुए, भूमि संरक्षण अधिकारी को गांव-गांव जाकर प्रचार-प्रसार करने का आदेश दिया। बैठक में ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के लिए किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से करने की प्रक्रिया भी तय की गई।

कृषि एवं विकास योजनाओं की समीक्षा इसके साथ ही, उद्यान विभाग द्वारा समय पर सब्जी बीज, मसाला बीज और फलदार पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही गई। जिला पदाधिकारी ने जिला पशुपालन और मत्स्य विभाग को भी निर्देश दिए कि वे कृत्रिम गर्भाधान और मत्स्य पालन योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक करें और इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2025 के सितंबर माह में सामान्य वर्षापात 200.20 मिमी के मुकाबले अब तक 124.85 मिमी वर्षा हुई है। जिला पदाधिकारी ने उर्वरक प्रतिष्ठानों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया और कहा कि अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, रबी मौसम के लिए उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही गई।

190 किसानों ने नहीं कराया ई केवाईसी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 190 किसानों का ईकेवाइसी नहीं हो पाने की जानकारी दी गई। बताया गया कि इनमें अधिकांश किसान राज्य से बाहर हैं। जिला पदाधिकारी ने बैंक अधिकारियों से समन्वय कर ई केवाईसी की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।