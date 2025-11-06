Buxar Voting Percentage 2025: बक्सर में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग, 2020 के मुकाबले 6% अधिक पड़े वोट

जागरण संवाददाता, बक्सर। विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जिले के चारों विधानसभा में गुरुवार को छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। इस दौरान कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार मतदाताओं ने यहां रिकॉर्ड मतदान किया।

जिले के 1567 बूथों में 1334 बूथों से आई मतदान की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में कुल 61.29 प्रतिशत मतदान हुआ है। यह प्रतिशत अभी और बढ़ सकता है। वर्ष 2020 के चुनाव में यहां कुल 55.66 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस तरह देखें तो पिछले चुनाव के मुकाबले छह प्रतिशत अधिक मतदान हुआ है।

डीएम ने बताया कि मतदान निर्धारित समय सात बजे शुरू हुआ। मतदान की यह प्रक्रिया कहीं इवीएम की खराबी या अन्य कारणों से बाधित नहीं हुई और शाम में निर्धारित छह बजे तक वोटिंग हुई। डीएम ने बताया कि कहीं विवाद या हंगामा की भी सूचना नहीं है। यहां इस बार कुल 12 लाख 95 हजार 720 मतदाताओं को 52 प्रत्याशियों के बीच से चार उम्मीदवारों को चुनना था। इसके लिए 60 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है।

इस बार ब्रह्मपुर विधानसभा में कुल 181496 पुरुष वोटर, 161093 महिला मतदाता, 02 थर्ड जेंडर और कुल 342591 मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था। इसी तरह, बक्सर विधानसभा में कुल 286168 थे। इनमें 150408 पुरुष तथा 135756 महिला एवं 04 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

डुमरांव विधानसभा में कुल 322436 मतदाता थे, जिसमें 170921 पुरुष एवं 151512 महिला मतदाता तथा 03 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। राजपुर विधानसभा में कुल 335848 तदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 175718, महिला मतदाताओं की संख्या 160128 तथा थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 02 है। इस बार महिला एवं युवा मतदाताओं ने मतदान के लिए विकास को तरजीह दी है।

बक्सर के डुमरांव विधानसभा से चुनाव लड़ रहे जदयू के उम्मीदवार राहुल सिंह के चर्चे पटना से लेकर दिल्ली तक हैं। इसकी बानगी डुमरांव में चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखी है। इसी तरह बक्सर से पूर्व एनडीए के भाजपा प्रत्याशी पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के चर्चे जिले से लेकर राज्य स्तर तक है।