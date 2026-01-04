Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बक्‍सर में पुल‍िसवाले को कुचलने का प्रयास; UP के ट्रक चालक ने वी‍ड‍ियो वायरल कर दी थी धमकी, क्‍यों था नाराज?

    By Ashok Kumar Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:59 PM (IST)

    बक्सर में एक ट्रक चालक ने यातायात नियंत्रण में लगे पुलिस पदाधिकारी रोहित कुमार को कुचलने का प्रयास किया। दो दिन पहले चालक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ट्रक चालक को पुल‍िस ने क‍िया गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, बक्सर। यातायात नियंत्रण में लगे एक पुलिस पदाधिकारी को टार्गेट बनाते हुए एक ट्रक चालक ने कुचलने का प्रयास किया।

    मशक्कत करने के बाद पुलिस ने आरोपित ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। दो दिन पहले उसी ट्रक चालक का इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था।

    उसमें पुलिस पदाधिकारी की तस्वीर लगाते हुए अकेले मिलने पर ट्रक चढ़ा देने की धमकी दी थी। इस मामले में नगर थाना में गोलंबर पुलिस चौकी प्रभारी रोहित कुमार के बयान पर घटना की प्राथमिकी कराई गई है।

    अपने लेन में चलने का इशारा क‍िया तो क‍िया कुचलने का प्रयास

    चौकी प्रभारी के अनुसार 12 बजे रात में वे गोलंबर से यूपी की ओर जाने वाले वाहनों को नियंत्रित कर आगे बढ़ाने में लगे थे।

    इसी क्रम में वायरल वीडियो में दिखाई दिया ट्रक चालक भी लापरवाह तरीके से ट्रक लेकर आते दिखाई दिया तो उसे अपने लेन में चलने का जैसे ही इशारा किए। 

    इसपर अचानक उसने ट्रक को उनकी ओर मोड़ते हुए ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। ट्रक को अपनी ओर आते देख चौकी प्रभारी के साथ बल के जवानों ने भी तेजी से उछलकर सामने से हटते हुए अपनी जान बचाई।

    घटना के बाद तेजी से भाग रहे ट्रक को बल के अन्य जवानों की मदद से घेरा गया और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।

    यूपी के मउ जिले का रहने वाला है ट्रक चालक

    चालक की पहचान यूपी के मउ जिला अंतर्गत सराय लखनसी थाना के पहाड़पर वनदेवी गांव निवासी गोविंद यादव के रूप में की गई।

    दरअसल कुछ दिनों पहले यातायात नियमों का उल्लंघन कर जा रहे चालक गोविंद यादव को पकड़ने के बाद जुर्माना किया था।

    जुर्माना से खार खाए चालक ने दो दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें चौकी प्रभारी की तस्वीर दिखाते हुए गाली देते हुए उसने कहा था कि अकेले मिले तो गाड़ी चढ़ाकर रौंद देंगे।

    तीन महीना में जमानत मिल जाएगी। उक्त वीडियो का सत्यापन करते हुए आरोपित ट्रक चालक की पहचान कर ली गई थी।

    इस बीच उसने सचमुच चौकी प्रभारी पर जैसे ही ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।