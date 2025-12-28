बक्सर में 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म, तीन युवकों ने किया था अगवा, मुंह खुलने पर लड़की ने पहचाना
बक्सर के सिमरी थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म किया गया। शौच के लिए खेत गई किशोरी को तीन युवकों ने अगवा कर बगीचे में ले जाकर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बक्सर। सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है।
पीड़िता के नगर थाना में फर्द बयान दर्ज कराने के बाद उसकी मेडिकल जांच आदि कराते हुए सिमरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
दुष्कर्म की यह वारदात शुक्रवार शाम की है जब किशोरी अपने घर से दूर सरसों के खेत में शौच के लिए निकली थी। घात लगाकर मुंह बांधे बैठे तीन युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और थोड़ी दूर बगीचे में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया।
रात भर करता रहा गंदा काम
पीड़िता के अनुसार अगवा करने वाले गांव के दो युवकों के अलावा बलिया के शेखपुरा निवासी रौशन कुमार नामक एक युवक भी शामिल था।
बगीचे में ले जाकर जब उन्होंने अपना मुंह खोला तब उसने तीनों को पहचान लिया। पीड़िता के अनुसार सिर्फ रौशन कुमार ने ही उसके साथ रातभर गलत काम किया, शेष दोनों युवक उनकी निगरानी करते रहे।
सुबह अचेत हो जाने के बाद घर के करीब गली में पहुंचाकर छोड़ दिया। सुबह जब पीड़िता की दादी घर से निकलकर बाहर आई तो अचेत पीड़िता को घर में ले जाकर पानी का छींटा मारा तब उसे होश आने पर सारी बात बताई।
घटना के बाद सिमरी पुलिस को कुछ भी बताए बगैर पीड़िता अपने परिवार के साथ नगर थाना पहुंच गई और सारी बात बताई।
मामले में नगर पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज करते हुए सिमरी पुलिस को भेज दिया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपित रौशन कुमार को तत्काल गिरफ्तार कर लिया।
बताया जाता है कि घान की कटिया करने के लिए आरोपित अपने रिश्तेदार के यहां पीड़िता के गांव आया था और वारदात को अंजाम देने के बाद अपने रिश्तेदार के यहां ही मौजूद था।
