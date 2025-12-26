जागरण संवाददाता, बक्सर। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बक्सर के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रेनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए स्थानीय स्टेशन के विस्तार की योजना को अंतिम रूप देने में विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी लगे हुए हैं। सूत्रों की मानें तो स्टेशन पर अब प्लेटफाॅर्म संख्या 4 और 5 का निर्माण किया जाएगा। साढ़े सात सौ मीटर के लंबे इस संयुक्त प्लेटफार्म प्लेटफाॅर्म तीन के दक्षिण की ओर यार्ड लाइन की तरफ बनाने की योजना है। इसकी अनुमानित लागत 15 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस विस्तार का प्रस्ताव रेल मंडल के उच्चाधिकारियों को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। इस परियोजना के धरातल पर उतरते ही बक्सर स्टेशन की सूरत पूरी तरह बदल जाएगी। वर्तमान में बक्सर स्टेशन पर प्लेटफार्मों की संख्या कम होने के कारण मुख्य लाइनों पर ट्रेनों का दबाव अधिक रहता है। कई बार ट्रेनों को आउटर पर खड़ा करना पड़ता है। जिससे यात्रियों का समय बर्बाद होता है। नए प्लेटफार्मों के निर्माण से ट्रेनों का परिचालन सुगम होगा और प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2 और 3 पर यात्रियों का भारी दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया परिसर योजना में केवल प्लेटफार्म का निर्माण ही शामिल नहीं है। बल्कि यात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं का खाका भी तैयार किया गया है। प्रस्तावित योजना में स्टेशन के दायरे को बढ़ाते हुए एक भव्य सर्कुलेटिंग एरिया विकसित किया जाएगा। जिससे वाहनों के आने-जाने और पार्किंग में आसानी होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए नए प्लेटफाॅर्म परिसर में ही टिकट काउंटर और अत्याधुनिक वेटिंग हाल बनाए जाएंगे, ताकि उन्हें मुख्य भवन तक दौड़ना न पड़े। धूप और बारिश से बचाव के लिए प्लेटफाॅर्म पर बड़े पैसेंजर शेड लगाए जाएंगे। साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर की व्यवस्था भी इस परियोजना का हिस्सा है। अधिकारियों की हरी झंडी का इंतजार रेलवे के सूत्रों के अनुसार स्टेशन पर बढ़ते ट्रैफिक लोड और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय भेज दिया है। बड़े अधिकारियों द्वारा इस पर सैद्धांतिक सहमति मिलने के संकेत मिले हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह शहर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल होने के कारण यहां पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में स्टेशन का विस्तार अनिवार्य है।