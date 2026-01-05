Language
    Buxar News: एसपी शुभम आर्य के जनता दरबार में छलका दर्द, घूस-गबन और जाम का उठा मुद्दा

    By Ranjit Kumar Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:29 PM (IST)

    डुमरांव, बक्सर में एसपी शुभम आर्य के जनता दरबार में कई गंभीर मुद्दे सामने आए। एक महिला ने सिमरी थाने के दारोगा पर 70 हजार रुपये घूस मांगने का आरोप लगा ...और पढ़ें

    एसपी शुभम आर्य के जनता दरबार में छलका दर्द, घूस-गबन और जाम का उठा मुद्दा

    संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। नया भोजपुर थाना परिसर में सोमवार को आयोजित पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के जनता दरबार में फरियादियों का दर्द खुलकर सामने आया। दरबार शुरू होते ही कई गंभीर समस्याएं उठाई गईं। व्यक्तिगत विवाद से लेकर गंभीर आपराधिक और आर्थिक मामलों तक, दर्जनों फरियादी न्याय की आस लेकर पहुंचे। एसपी ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए।

    जनता दरबार का सबसे चौंकाने वाला मामला सिमरी थाना से जुड़ा रहा। देवंती देवी नामक महिला ने सिमरी थाने के एक दरोगा पर नामजद प्राथमिकी से नाम हटाने के एवज में 70 हजार रुपये घूस मांगने का आरोप लगाया।

    महिला ने भावुक होकर बताया कि उसका पुत्र छोटेलाल बाइक पर लहसुन बेचकर परिवार का भरण-पोषण करता है। शराब सेवन के एक मामले में उसका नाम दर्ज कर दिया गया। इसके बाद दरोगा द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है।

    आरोप को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने डीएसपी पोलस्त कुमार को तत्काल जांच का निर्देश दिया और स्पष्ट कहा कि आरोप सही पाए जाने पर संबंधित दरोगा को निलंबित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    इसके अलावा, शिवानी कुमारी ने जमीनी विवाद का मामला रखा। एसपी ने थानाध्यक्ष को निष्पक्ष जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सामूहिक समस्याओं को लेकर अनिल कुमार सिंह ने नया भोजपुर थाना भवन निर्माण में हो रही देरी और नया व पुराना भोजपुर चौक पर रोजाना लगने वाले जाम की समस्या उठाई।

    एसपी ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और रिपोर्ट तलब करने की बात कही। सब्जी मंडी क्षेत्र में बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं पर उत्पल यादव ने चिंता जताई। इस पर एसपी ने थानाध्यक्ष चंदन कुमार को मंडी संचालक के साथ बैठक कर पार्किंग व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया। इसी दौरान एक युवक ने पत्नी के फरार होने का मामला रखकर भावुक अपील की।

    एसपी ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। इस दौरान कोआपरेटिव बैंक में तकरीबन 1.8 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया। दर्जनों पीड़ितों ने एक साथ अपनी पीड़ा रखी। एसपी ने इसे गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए सामूहिक प्राथमिकी कराने का निर्देश दिया।