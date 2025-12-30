बक्सर पुलिस ने हथियार लहराते युवक को दबोचा, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद
बक्सर पुलिस ने राजपुर थाना क्षेत्र में दो बड़ी कार्रवाई की है। बारूपुर में हथियार लहरा रहे चंदन राजभर को दो देसी कट्टों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बक्सर। राजपुर थाना क्षेत्र के बारूपुर में एक युवक को दोनों हाथों में हथियार लेकर लहराना काफी भारी पड़ गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपित युवक को हथियार और कारतूस समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं एक अन्य घटना में पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर रसेन गांव में छापेमारी करते हुए एक घर से एक राइफल तथा एक कट्टा और कारतूस जब्त किया गया है।
पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव पांडेय ने बताया कि रविवार को कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि राजपुर-बारुपुर मार्ग पर खड़ा एक व्यक्ति दोनों हाथों में हथियार लेकर लहरा रहा है, जिससे लोगों में दहशत फैली है। सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के निर्देश पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन करते हुए तत्काल छापेमारी की गई।
बताए गए स्थल पर पहुंचते ही एक व्यक्ति दोनों हाथों में हथियार लहराते दिखाई दिया। वहीं पुलिस को देखते ही हथियार को छिपाते हुए भागने का प्रयास किया, पर बल के जवानों ने पीछा करते हुए दबोच लिया। पूछताछ में उसकी पहचान बारुपुर निवासी चंदन राजभर के रूप में की गई तथा तलाशी के दौरान उसके पास से दो देसी कट्टा बरामद किया गया, जिसमें एक गोली भी लोड थी।
पूछताछ में उसने बताया कि लोगों को डराने धमकाने के लिए वह हथियार लहरा रहा था। हालांकि, पुलिस हथियार रखने के उद्देश्य के बारे में पता लगाने में जुटी है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति का आपराधिक इतिहास खंगालने पर पता चला कि पूर्व से 2006 और 2013 में उसके खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज हैं।
रसेन में दो हथियार और छह कारतूस बरामद
एक अन्य घटनाक्रम की जानकारी देते एसडीपीओ ने बताया कि रविवार को ही राजपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के रसेन निवासी ईश्वरचंद्र सिंह ने अपने घर में अवैध हथियार छिपाकर रखा है। सूचना के आलोक में पुलिस टीम का गठन करते हुए ईश्वरचंद्र सिंह के घर की घेराबंदी करते हुए छापेमारी की गई।
छापेमारी के क्रम में घर से एक राइफल के अलावा एक देसी कट्टा के अलावा छह कारतूस बरामद किया गया। पुलिस कार्रवाई के दौरान ईश्वरचंद्र सिंह के घर पर नहीं होने के कारण गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
एसडीपीओ ने बताया कि पिछले दिनों क्षेत्र में हुई हत्याओं को देखते हुए इस बात का पता लगाया जा रहा है कि उन घटनाओं से हथियार बरामदगी का कोई संबंध है, अथवा नहीं। ईश्वरचंद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी चल रही है।
छापेमारी में शामिल पुलिस टीम
दोनों घटनाओं की छापेमारी में एसडीपीओ गौरव पांडेय के नेतृत्व में राजपुर थानाध्यक्ष निवास कुमार, एसआई प्रमोद कुमार, एसआई शिव कुमार, एसआई उमेश यादव, एसआई वक्कार अहमद गौसी के अलावा सशस्त्र बल के जवान शामेिल थे।
