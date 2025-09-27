डुमरांव में न्यायालय भवन निर्माण का रास्ता साफ, इस जगह तय हुई जमीन

अरुण विक्रांत, डुमरांव (बक्सर)। अनुमंडल क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। डुमरांव में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के भवन निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन की खोज पूरी हो चुकी है।

स्थानीय नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत नया भोजपुर के निकट अनाबाद सर्वसाधारण किस्म की लाठ मौजा में व्यवहार न्यायालय, न्यायिक अधिकारियों के आवास और वकालत खाना के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है।

प्रस्तावित जमीन की सीमा में उत्तर में एनएच-922, दक्षिण में खेसरा संख्या 3057 और 3060, पूरब में निजी खेसरा और पश्चिम में निजी जमीन मौजूद है। इस जमीन के हस्तांतरण की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

डुमरांव नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-1572 के माध्यम से इस जमीन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। एनओसी प्राप्त होने के बाद विधि विभाग को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया डुमरांव अंचल कार्यालय स्तर पर शुरू है।