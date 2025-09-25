मालगोदाम सड़क जर्जर, आश्वासन के दो महीने बाद भी नहीं शुरू हुआ काम, व्यापारी और आम लोगों को हो रही परेशानी

रेलवे ने जुलाई माह में ही 450 मीटर लंबी सड़क की मरम्मत का काम शुरू करने का आश्वासन दिया था। इस परियोजना पर 50 लाख रुपये से ज्यादा की लागत आने की भी बात कही गई थी, जिससे व्यापारियों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी।

जागरण संवाददाता, बक्सर। जिले में रेलवे माल गोदाम तक जाने वाली सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर स्थानीय व्यापारी और वाहन चालक लंबे समय से परेशान हैं, लेकिन अब तक उनकी उम्मीदों को पंख नहीं लग सके हैं।

इससे सड़क से भारी वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। रोजाना यहां सैकड़ों ट्रक खाद, सीमेंट और अन्य सामान लेने आते हैं। इसके अलावा, इटाढ़ी रोड में पड़ने वाले कई निजी स्कूलों की बड़ी बसों का आवागमन भी इसी रास्ते होता रहता है।

वर्तमान में मालगोदाम की सड़क कीचड़ और गड्ढों से भरी हुई है। सड़क इतनी खराब है कि बारिश के दिनों में यह किसी तालाब जैसी दिखती है।

ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका को लेकर चंद रोज पहले आये डीआरएम बिनोद कुमार ने भी रेलवे के अधिकारियों को चेताया था। बावजूद इसके कोई ठोस कदम रेलवे द्वारा नहीं उठाया गया।

इधर, सड़क की खराब हालत की वजह से उन्हें और उनके वाहनों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए रेलवे ने नई तरीके से सड़क का निर्माण कराने की बात कही थी।

कहा गया था कि सड़क के बेस में पत्थरों की धूल के साथ रेलवे के ही बेकार पड़े स्लीपरों का उपयोग किया जाएगा। ये स्लीपर मजबूत होते हैं और इनका इस्तेमाल सड़क को स्थायित्व देने के लिए होगा।

यह तरीका न सिर्फ लागत कम करेगा, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यह अनुपयोगी सामान का दोबारा इस्तेमाल है।

रेलवे प्रशासन दिलदारनगर से बेकार पड़े स्लीपरों को लाने की तैयारी में जुटे होने का हवाला देते हुए कहा था कि परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, लेकिन यह काम अभी तक शुरू न हो सका। स्थानीय व्यापारियों और वाहन मालिकों ने रेलवे से इसके जल्दी निर्माण की ओर कदम बढ़ाने का आग्रह किया है।