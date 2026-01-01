बक्सर में नल की टोंटी के विवाद में फायरिंग, पानी भरते समय महिला को मारी गोली

संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। कोरान सराय थाना क्षेत्र के निरंजनपुर गांव स्थित अनुसूचित बस्ती में गुरुवार की देर शाम नल जल योजना के नल की टोंटी को लेकर उपजे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद हुई गोलीबारी में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है। मिली जानकारी के अनुसार उपरोक्त गांव निवासी सुनील पासवान और उनके सगे भाई अरुण पासवान के बीच किसी बात को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा था। गुरुवार की शाम नल पर पानी भरने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। इसी दौरान आरोप है कि अरुण पासवान पिता चंद्रदीप पासवान ने नल पर पानी भर रही अपनी भवह पुष्पा देवी (35 वर्ष) पर गोली चला दी।

घायल महिला का चल रहा इलाज। गोली महिला की बांह में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ी। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। स्वजनों ने घायल महिला को आनन-फानन में सदर अस्पताल बक्सर पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार महिला की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।