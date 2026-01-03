Language
    जनवरी में रविवार को भी खुले रहेंगे निबंधन कार्यालय, जमीन खरीदारों को बड़ी राहत

    By Satendra Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:27 PM (IST)

    बिहार सरकार ने जनवरी माह में जमीन खरीद-बिक्री करने वालों को बड़ी राहत दी है। बक्सर जिले में पूरे जनवरी महीने के दौरान निबंधन कार्यालय रविवार को भी खुल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, बक्सर।जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए बिहार सरकार ने जनवरी माह में बड़ी राहत दी है। जिले में पूरे जनवरी महीने के दौरान रविवार को भी निबंधन कार्यालय खुले रहेंगे। इससे आम लोगों को छुट्टी के दिन भी जमीन की रजिस्ट्री कराने की सुविधा मिल सकेगी और कार्यालयों में लगने वाली भीड़ का दबाव भी कम होगा।

    मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार के उप निबंधन महानिरीक्षक डॉ. संजय कुमार ने दो जनवरी को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया है। पत्र में जिला निबंधन पदाधिकारी एवं अवर निबंधन पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राजस्व हित और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनवरी माह में रविवार को भी निबंधन कार्यालय खोले जाएं। विभाग का मानना है कि इससे सरकारी राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ आम नागरिकों को भी समय पर सुविधा मिल सकेगी।

    आदेश जारी होते ही बक्सर और डुमरांव दोनों निबंधन कार्यालयों में सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि रविवार को भी कार्यालय सामान्य कार्यदिवस की तरह खुले रहेंगे और जमीन की खरीद-बिक्री से संबंधित सभी कार्य किए जाएंगे। इससे उन लोगों को खास फायदा होगा, जो सप्ताह के अन्य दिनों में नौकरी या अन्य व्यस्तताओं के कारण रजिस्ट्री नहीं करा पाते थे।

    जिला निबंधन पदाधिकारी आसित कुमार सिंह ने बताया कि विभागीय आदेश के आलोक में रविवार को भी कार्यालय पूरी तरह से संचालित होंगे। सभी संबंधित कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी और निबंधन से जुड़ा कार्य सामान्य दिनों की तरह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

    यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में जमीन की खरीद-बिक्री में तेजी आ जाती है। आमतौर पर इस दौरान निबंधन कार्यालयों में लंबी कतारें और भीड़ देखने को मिलती है। रविवार को कार्यालय खुलने से कार्यदिवसों का अतिरिक्त बोझ कम होगा और लोगों को समय पर रजिस्ट्री कराने में आसानी होगी।

    जमीन कारोबार से जुड़े लोगों और आम नागरिकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि रविवार को कार्यालय खुलने से समय और श्रम दोनों की बचत होगी। साथ ही, पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री कार्य होने से दलालों पर भी लगाम लगेगी। कुल मिलाकर, जनवरी माह में रविवार को निबंधन कार्यालय खोलने का निर्णय आम जनता और सरकार—दोनों के हित में माना जा रहा है।