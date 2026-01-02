जागरण संवाददाता, बक्सर। शहर की बिजली व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और मौसम-प्रतिरोधी बनाने के लिए पहली बार गैस इंसुलेटेड सिस्टम (GIS) तकनीक पर आधारित विद्युत उपकेंद्र (Power Sub Station) का निर्माण किया जाएगा।

इस परियोजना पर करीब 12 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए सोन नहर की मृत शाखा के किनारे जिला परिवहन कार्यालय के ठीक पास जगह चिह्नित कर ली गई है।

जीआइएस सब स्टेशन कम जगह में स्थापित किया जा सकेगा, जो इस तकनीक की प्रमुख विशेषता है। नया सब स्टेशन चालू होने के बाद चरित्रवन और औद्योगिक क्षेत्र पावर सब स्टेशन पर पड़ने वाला भार कम हो जाएगा।

वर्तमान में अधिक लोड के कारण ट्रिपिंग, वोल्टेज उतार-चढ़ाव और बिजली कटौती की समस्या बनी रहती है, जिससे शहर के उपभोक्ता प्रभावित होते हैं।

33 केवी और 11 केवी की लाइनें होंगी भूमिगत

परियोजना के तहत 33 केवी और 11 केवी की विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। इससे तार टूटने, झूलने, आपस में टकराने, बारिश में इंसुलेशन खराब होने और शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याएं समाप्त होंगी।