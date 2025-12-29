Language
    बक्सर एथेनाल प्लांट ठप: नई नीति से बेरोजगार हुए 300 कर्मचारी, CM नीतीश का आश्वासन नहीं आया काम

    By Vinod Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    बक्सर के नवानगर स्थित भारत प्लस एथेनाल लिमिटेड प्लांट सरकारी नीति में बदलाव के कारण पांच दिनों से बंद है। एथेनाल सप्लाई ऑर्डर में 50% कटौती से लगभग 30 ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, नावानगर (बक्सर)। बिहार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकार के स्थानीय परिसर में स्थित भारत प्लस एथेनाल लिमिटेड कंपनी का प्लांट पिछले पांच दिनों से बंद पड़ा है। सरकारी नीति के तहत एथेनाल सप्लाई आर्डर में 50 प्रतिशत कटौती के कारण 24 दिसंबर से प्लांट बंद कर दिया गया है। इसके कारण कंपनी के लगभग 300 कामगारों का रोजगार छिन गया है।

    कंपनी प्रबंधन का कहना है कि पूरा जनवरी माह प्लांट बंद रहेगा। अब एक फरवरी से उत्पादन फिर शुरू होगा। कंपनी के सीएमडी अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्लांट की उत्पादन क्षमता एक लाख लीटर प्रतिदिन यानी महीने में 30 लाख लीटर है, लेकिन नई नीति के तहत ऑर्डर घटाकर अब केवल 14 लाख लीटर प्रतिमाह उत्पादन करना पड़ रहा है।

    उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत कटौती के बाद प्लांट को नियमित चलाना असंभव हो गया है। इससे करीब दो करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर यही स्थिति रही, तो प्लांट पूरी तरह बंद करना पड़ सकता है।

    उन्होंने आगे बताया कि उत्पादन क्षमता आधी होने से कंपनी को मजबूरन छह महीने चलाने और छह महीने बंद रखने की स्थिति में आना पड़ रहा है। इसका असर न केवल कामगारों पर पड़ा है, बल्कि स्थानीय किसानों के व्यवसाय पर भी गहरा प्रभाव डाला है।

    कंपनी मुख्य रूप से अनाज आधारित एथेनाल बनाती है, जिसके लिए किसानों से फसल खरीदी जाती है। सीएमडी और जीएम अजीत शाही ने स्पष्ट कहा कि सरकार जब तक पूरा माल नहीं खरीदेगी, तब तक 50 प्रतिशत कटौती के साथ प्लांट चलाना मुश्किल है। इससे एक ओर कामगार बेरोजगार हो रहे हैं, तो दूसरी ओर किसानों को फसल बेचने में नुकसान उठाना पड़ रहा है।

    गौरतलब है कि बिहार में कुल 14 ग्रेन आधारित एथेनाल प्लांट सहित 22 प्लांट इस नीति परिवर्तन से प्रभावित हैं। आयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) की नीति में बदलाव से पूरे राज्य के एथेनाल उद्योग पर संकट मंडरा रहा है।

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगाई है गुहार

    बीते आठ दिसंबर को बक्सर के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कंपनी के सीएमडी और कामगारों ने एथेनाल उद्योग पर मंडरा रहे संकट को लेकर अलग-अलग ज्ञापन सौंपा था।

    उस दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब प्लांट बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कंपनी का प्लांट 2024 में उत्पादन शुरू हुआ था। बिहार एथेनाल उद्योग हाल ही में केंद्र सरकार से भी कम आवंटन की शिकायत कर चुका है।