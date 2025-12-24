अधिकारियों और कार्य एजेंसियों को स्पष्ट संदेश दिया कि योजनाओं की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों एवं संवेदकों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

संवाद सहयोगी, सिमरी (बक्सर)। जिला पदाधिकारी साहिला ने बुधवार को सिमरी प्रखंड में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का गहन निरीक्षण किया।

निरीक्षण की शुरुआत डीएम ने सिमरी–पुराना भोजपुर मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण कार्य से की। निर्माणाधीन स्थल पर पहुंचकर उन्होंने मिट्टी कटाई, गिट्टी भराई समेत अन्य तकनीकी पहलुओं का बारीकी से जायजा लिया।

इस दौरान कार्यपालक अभियंता सहित संबंधित अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली और तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।

डीएम ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से जहां आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, वहीं सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी। उन्होंने मौके पर मौजूद ग्रामीणों के सुझाव भी सुने।

सेवा बहाल करने का निर्देश

इसके उपरांत जिला पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिमरी पहुंचीं। यहां उन्होंने उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की और मरीजों से सीधे बातचीत कर उपचार व्यवस्था की जानकारी ली।

मरीजों ने एक्स-रे सेवा पिछले तीन सप्ताह से बंद रहने की शिकायत पर डीएम ने तत्काल सिविल सर्जन को तकनीशियन की व्यवस्था कर सेवा बहाल कराने का आदेश दिया।

उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल आम जनता के भरोसे का केंद्र होते हैं, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा स्वीकार्य नहीं है।

साथ ही चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया।

इसके बाद डीएम केशोपुर स्थित बहुग्रामीण पेयजलापूर्ति केंद्र पहुंचीं, जहां उन्होंने जलापूर्ति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हर घर नल-जल योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीणों को समय पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है।

पेयजल आपूर्ति में बाधा आने पर तत्काल समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। निरीक्षण के क्रम में डीएम ने बक्सर–कोइलवर तटबंध पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य का भी जायजा लिया।

डीएम ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से तटबंध पर आवागमन सुगम होगा तथा बाढ़ के समय राहत कार्यों में भी सुविधा मिलेगी।

समीक्षा बैठक में द‍िए निर्देश

इससे पूर्व डीएम ने प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सभागार भवन में आयोजित जनता दरबार में उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।