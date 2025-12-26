जागरण संवाददाता, बक्सर। Buxer News: शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में गोलंबर से ज्योति चौक तक फोरलेन बाईपास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस योजना से शहरवासियों को जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। सड़क निर्माण विभाग द्वारा इस बाईपास के निर्माण के लिए कुल 41 करोड़ 52 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। जानकारी के अनुसार करीब ढाई किलोमीटर लंबे इस फोरलेन बाईपास के बीच में तीन फीट चौड़ा डिवाइडर बनाया जाएगा। सड़क के दोनों ओर बनेगा नाला डिवाइडर के दोनों तरफ सात-सात मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होगा, जिससे वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सकेगी। इसके अलावा सड़क के दोनों ओर एक-एक मीटर चौड़ा नाला तथा ढाई-ढाई मीटर का शोल्डर भी बनाया जाएगा।

इससे न केवल जलनिकासी की समस्या का समाधान होगा, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। सड़क निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार ने बताया कि बाईपास निर्माण के तहत बस स्टैंड के पास एक पुल का भी निर्माण किया जाएगा।

पुल निर्माण को लेकर आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए डायवर्सन का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, ताकि निर्माण के दौरान यातायात प्रभावित न हो। हटाए जाएंगे खंभे और पेड़ उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान कुछ स्थानों पर बिजली के खंभे और पेड़ सड़क की जद में आ रहे हैं। इसको लेकर बिजली विभाग और वन विभाग को पत्राचार कर दिया गया है, ताकि समय रहते खंभों को हटाया जा सके और पेड़ों की कटाई या स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो सके।

विभागों के समन्वय से इन कार्यों को जल्द निपटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे निर्माण में किसी तरह की देरी न हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि फोरलेन बाइपास बनने से भारी वाहनों का दबाव शहर के अंदर कम होगा और आवागमन पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा।