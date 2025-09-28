Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar New Train: बक्सर-पटना के बीच नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन शुरू, 2 घंटे 40 मिनट में पूरा होगा सफर

    By Shubh Narayan Pathak Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:37 AM (IST)

    बक्सर से पटना के बीच दैनिक यात्रियों के लिए रेलवे बोर्ड ने एक नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन सुबह 630 बजे बक्सर से रवाना होकर 910 बजे पटना पहुंचेगी और वापसी में शाम 545 बजे पटना से चलकर रात 835 बजे बक्सर आएगी। यह ट्रेन डुमरांव रघुनाथपुर बिहिया आरा कुल्हड़िया बिहटा और दानापुर में रुकेगी जिससे यात्रियों को सुविधा होगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    बक्सर से पटना के बीच चलेगी फास्ट पैसेंजर

    जागरण संवाददाता, बक्सर। जिले के अलग-अलग रेलवे स्टेशन से पटना की यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को एक बड़ी राहत मिली है। रेलवे बोर्ड ने बक्सर से पटना के बीच एक नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलाने का ऐलान किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस ट्रेन की टाइमिंग कार्यालयों में नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। सुबह 6.30 बजे बक्सर से खुलने वाली ट्रेन केवल दो घंटे 40 मिनट में अपना सफर पूरा करते हुए सुबह 9.10 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।

    वापसी में यह ट्रेन पटना से शाम के 5.45 बजे खुलने के बाद केवल दो घंटे 50 मिनट में रात के 8.35 बजे बक्सर पहुंच जाएगी। आईसीएफ रैक से चलने वाली यह ट्रेन रविवार को छोड़कर शेष सभी छह दिन यानी सामान्य कार्य दिवसों पर चलेगी। यह ट्रेन 29 सितंबर से चलने लगेगी।

    7 स्टेशनों पर होगा ठहराव

    यह ट्रेन केवल चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। फिलहाल इसका ठहराव केवल डुमरांव, रघुनाथपुर, बिहिया, आरा, कुल्हड़िया, बिहटा और दानापुर में दिया गया है। कम ठहराव होने के कारण यह ट्रेन कम समय में अपना सफर पूरा करेगी।

    अप में यह ट्रेन 53201 फास्ट पैसेंजर के रूप में 41 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा पूरी करेगी, जबकि डाउन में 53202 बनकर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति रहेगी।

    चार घंटे 10 मिनट में पहुंचेगी पटना

    फिलहाल पटना में कार्यालय के समय पर पहुंचने के लिए एकमात्र सवारी गाड़ी 53262 बक्सर-फतुहा पैसेंजर है, जो सुबह 4.45 बजे बक्सर से खुलकर चार घंटे 10 मिनट का समय लेते हुए सुबह 8.55 बजे बक्सर पहुंचाती है।

    इसे पकड़ने के लिए लोगों को सूर्योदय से पहले ही घर से निकल जाना पड़ता था। मजबूरी में लोग बिना उचित टिकट के लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करते थे।

    मध्यवर्ती स्टेशनों पर प्रस्थान समय

    रेलवे स्टेशन 53201 अप (प्रस्थान ) 53202 डाउन (प्रस्थान )
    डुमरांव 19:35 06:46
    रघुनाथपुर 19:20 07:01
    बिहिया 19:03 07:16
    आरा 18:45 07:45
    कुल्हड़िया 18:33 07:57
    बिहटा 18:20 08:13
    दानापुर 18:00 08:37