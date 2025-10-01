Language
    बक्सर के अरुण कुमार ने विश्व के टॉप दो प्रतिशत विज्ञानियों में शामिल, कैंसर पर कर चुके हैं काम

    बक्सर के डॉ. अरुण कुमार ने विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में स्थान पाकर जिले का नाम रोशन किया है। स्टैनफोर्ड और एल्सेवियर विश्वविद्यालय द्वारा जारी इस सूची में उनके शोध कार्यों को मान्यता मिली है। महावीर कैंसर अस्पताल में कार्यरत डॉ. अरुण ने कैंसर अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

    शीर्ष विज्ञानियों की सूची में बक्सर के डॉ. अरुण को मिला स्थान

    अरुण विक्रांत, डुमरांव (बक्सर)। बिहार के बक्सर जिले के खंडरीचा गांव के निवासी डॉ. अरुण कुमार ने विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत विज्ञानियों की सूची में स्थान बनाकर जिले का नाम रोशन किया है।

    यह सूची अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है, जो वैज्ञानिकों के शोध कार्य के प्रभाव और उद्धरण मेट्रिक्स के आधार पर तैयार की जाती है।

    इस उपलब्धि से बक्सर सहित पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई है। डॉ. अरुण वर्तमान में पटना के महावीर कैंसर अस्पताल और शोध संस्थान में वरिष्ठ विज्ञानी के रूप में पिछले दो दशकों से कार्यरत हैं।

    उनके 181 शोध पत्र प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें विश्व प्रसिद्ध नेचर पत्रिका में पांच शोध पत्र शामिल हैं। कैंसर अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान ने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है।

    उनकी माता प्रभावती देवी और पिता अवकाश प्राप्त अभियंता मोती प्रसाद के तीन पुत्रों में सबसे छोटे, डॉ. अरुण ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के आशीर्वाद और पत्नी ममता कुमारी (मिक्की) के सहयोग को दिया।

    विदेशों में लहरा चुके हैं भारत का झंडा 

    उन्होंने बताया कि वह कैंसर रोकथाम के क्षेत्र में रूस, जापान (पित्त की थैली में कैंसर) और इंग्लैंड (सामान्य कैंसर) में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

    साथ ही, वह बक्सर जिले को कैंसर मुक्त बनाने के अपने अभियान को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खंडरीचा के ग्रामीण गोपाल जी दुबे और संजय कुमार ने डॉ. अरुण की इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि वह बचपन से ही मेधावी थे।

    महावीर कैंसर संस्थान के कर्मचारियों और वैज्ञानिकों ने भी उनकी इस सफलता पर हर्ष व्यक्त किया। मेथोडिस्ट अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आरके सिंह ने भी उन्हें बधाई दी।

    डॉ. अरुण कुमार की इस उपलब्धि ने न केवल बक्सर बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्थापित की है। उनके शोध कार्य और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में योगदान भविष्य में भी समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।

