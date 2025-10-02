पंडाल के पास पूजा समिति के सदस्य को बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी

आरा के नवादा थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा पंडाल के पास रंजन कुमार नामक एक युवक को गोली मार दी गई। आरोप है कि नशे में धुत एक व्यक्ति के हंगामे को शांत कराने पर गोलू नामक युवक ने रंजन के साथ मारपीट की और बाद में उसे गोली मार दी जो पैर में आर-पार हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता,आरा। नवादा थाना क्षेत्र के के.जी. रोड स्थित दुर्गा पूजा पंडाल के पास बुधवार की देर रात हुए विवाद के दौरान हथियारबंद तत्वों ने रंजन कुमार नामक एक युवक को गोली मार दी। उसे आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

19 वर्षीय घायल रंजन कुमार, जो गोढ़ना रोड निवासी राकेश कुमार के पुत्र हैं और पंडाल की पूजा समिति के सदस्य बताए गए हैं। बताया जाता है कि बुधवार की रात लगभग 10 बजे पंडाल के पास एक नशे में धुत युवक तमाशा कर रहा था। रंजन और उसके साथ मौजूद लोगों ने उसे शांत रहने और घर लौटने के लिए कहा, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी।

कमर से पिस्टल निकालकर मारी गोली इस पर बतौर प्रतिकिया 'गोलू' नामक युवक अपने साथी के साथ आया और रंजन की शर्ट पकड़ कर उसे पंडाल से थोड़ी दूरी पर ले गया, उसके साथ मारपीट की और शर्ट फाड़ दी। इसके बाद वे वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब रंजन अपने दोस्तों के साथ पंडाल के पास बैठा था, तो वही युवक गोलू वापस आया और पूछताछ करने के बाद अचानक कमर से पिस्टल निकाल कर रंजन पर गोली चला दी।

गोली दाजं-बाएं पैर के घुटने के नीचे लगी है।‌ रंजन ने बताया कि गोली लगते ही वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। रंजन ने आरोप लगाया कि गोली मारने वाला गोलू उसके रिश्ते में चाचा लगता है।

गोली पैर में आर-पार हो गई ऑन-ड्यूटी चिकित्सक अशोक कुमार ने बताया कि घायल युवक की गोली पैर में आर-पार हो गई है।प्राथमिक उपचार के बाद उसका एक्स-रे कराया जा रहा है और उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। चिकित्सक ने बताया कि प्राथमिक उपचार में रक्तस्राव पर काबू पाया गया और आगे के इलाज व जांच जारी हैं। घटना की सूचना मिलते ही नवादा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने घायल का बयान दर्ज करना और पंडाल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया है।