भोजपुर में अवैध हथियारों के साथ वायरल फोटो, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार; तीन फरार
जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में चार अवैध हथियारों के साथ इंटरनेट मीडिया पर फोटो प्रसारित होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मामला करनामेपुर थाना से जुड़ा है। इस संबंध में चार लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।
गिरफ्तार आरोपित की पहचान करनामेपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव निवासी गंगासागर यादव के रूप में की गई है। हालांकि, अब तक अवैध हथियारों की बरामदगी नहीं हो सकी है। वायरल फोटो में पकड़ा गया युवक चार छोटे-बड़े हथियारों के साथ नजर आ रहा है।
सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ फोटो वायरल
पुलिस को इस मामले में सनोज यादव, जितेंद्र यादव और अखिलेश यादव की तलाश है। पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ फोटो प्रसारित कर लोगों में भय उत्पन्न करने का आरोप है। तीन जनवरी को अवैध हथियारों के साथ फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था।
इसके बाद करनामेपुर थाना के सरकारी मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हथियारों के साथ तीन युवकों की तस्वीर पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें वे राइफल और कट्टा हाथ में लेकर खतरनाक तरीके से प्रदर्शित करते नजर आ रहे थे।
हथियारों का प्रदर्शन कर ग्रामीणों को भयभीत करता है
थानाध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि सभी युवक सोनवर्षा गांव के निवासी हैं, जो अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर ग्रामीणों को भयभीत करते रहते हैं। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर गंगासागर यादव को गिरफ्तार कर लिया।
प्रसारित फोटो के संबंध में पूछताछ करने पर गिरफ्तार आरोपित ने स्वीकार किया कि फोटो में दिख रहा व्यक्ति वही है। अन्य वायरल फोटो दिखाने पर उसने सनोज यादव और जितेंद्र यादव की पहचान की।
अवैध हथियारों के संबंध में पूछताछ के दौरान उसने बताया कि हथियार गांव के अखिलेश यादव का है, जिसके साथ उसने फोटो खिंचवाया था, जो बाद में वायरल हो गया। घर की विधिवत तलाशी लेने के बावजूद कोई भी संदिग्ध सामान बरामद नहीं हो सका।
