Vande Bharat Sleeper Train: आरा वालों की बल्ले-बल्ले, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का होगा ठहराव

जागरण संवाददाता, आरा। नए साल के पहले सप्ताह में आरावासियों को ट्रेन से सफर का नया अनुभव मिलने वाला है। रेलवे पटना, आरा, दिल्ली मार्ग पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू करने जा रहा है।

इसके साथ ही पटना से मुंबई वंदे भारत का भी प्रस्ताव दिया गया है। दोनों ट्रेनों को आरा जंक्शन पर आधिकारिक ठहराव दिया जाएगा, जिससे भोजपुर जिले के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

अभी इस रूट पर एक वंदे भारत पटना से गोमतीनगर के बीच चल रही है, जिसका ठहराव आरा में दिया गया है। इसमें आरा से बुकिंग का दर भी अच्छा है।

स्लीपर वंदे भारत में आधुनिक सुरक्षा तकनीक का विशेष ध्यान रखा गया है। इस ट्रेन में कवच सिस्टम लगा है, जो हादसे की आशंका होते ही ट्रेन को अपने-आप रोक देता है। सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों को यात्रा के दौरान ऑडियो, वीडियो में लोकेशन, अगला स्टेशन, स्टॉपेज और अन्य अपडेट मिलते रहेंगे।