वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत... 2026 में लॉन्च होंगी नई ट्रेनें, भारतीय रेलवे की बड़ी योजना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में रेल यात्रा एक रोमांचक अनुभव है। भारतीय रेल लाखों यात्रियों को यात्रा कराती है। कुछ साल पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत के साथ, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा सफर शुरू किया था और 2026 तक कई और नई रेल परियोजनाओं के शुरू होने की उम्मीद है।

जैसे वंदे भारत जो कि एक चेयरकार ट्रेन है, अब भारतीय रेलवे वंदे भारत को स्लीपर में लाने की कोशिश में है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 में कई वंदे भारत स्लीपर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अमृत भारत भी एसी में देखने को मिलेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत ट्रेनों से आम आदमी के लिए यात्रा और भी आरामदायक होने की उम्मीद है। भारत जल्द ही अपनी स्वदेशी बुलेट ट्रेन भी देख सकता है ।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस की स्लीपर वर्जन को लॉन्च करने जा रहा है। अब तक केवल चेयर कार के रूप में उपलब्ध यह ट्रेन, अब लंबी दूरी की रात की यात्राओं के लिए और अधिक सुविधाजनक बनने वाली है।

वर्ष 2019 में वंदे भारत के लॉन्च के बाद से ही यह ट्रेन अपनी स्पीड और कम्फर्ट के लिए चर्चा में रही है। अब इसका स्लीपर वर्जन यात्रियों के लिए लक्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन संगम लेकर आ रहा है।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच का प्रोटोटाइप पेश किया जा चुका है। इसे Kinet Railway Solutions नामक इंडो-रशियन ज्वाइंट वेंचर द्वारा डिजाइन किया गया है। यह मॉडल दिखने में अत्याधुनिक, आकर्षक और यात्रियों के अनुकूल है। इंटीरियर की खास बातें प्रीमियम फर्स्ट क्लास केबिन

आरामदायक सीट्स और स्लीपर बर्थ

पानी की बोतल रखने की जगह

रीडिंग लाइट्स और चार्जिंग पॉइंट्स

स्वचालित दरवाजे और विमान जैसे इंटीरियर

ट्रेन की गति और विशेषताएं

ऑपरेशनल स्पीड: 160 किमी/घंटा

अधिकतम गति: 180 किमी/घंटा

यात्रियों की क्षमता: लगभग 1,128 सुरक्षा उपाय एवं सुविधाएं इसमें क्रैश बफर्स के साथ ही डिफॉर्मेशन ट्यूब्स हैं। कोचों के बीच फायर-रेसिस्टेंट वॉल्स लगाए गए हैं। इस ट्रेन में वाई-फाई सेवा होगी। साथ ही आधुनिक स्लीपर बर्थ और किसी एयरलाइन जैसा इंटीरियर होगा।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे फर्स्ट एसी

सेकेंड एसी (2 टियर)

थर्ड एसी (3 टियर)

ये बना रहे हैं इस ट्रेन को अमृत भारत एक्सप्रेस में होगा बदलाव, जोड़ी जा रहीं ये सुविधाएं यात्रियों को अब अमृत भारत एक्सप्रेस में एसी कोच की भी सुविधा मिलेगी। जल्द ही ट्रेन का तीसरा सीजन (वर्जन) आ जाएगा। चेन्नई इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित (एसी) कोच का निर्माण तेजी से हो रहा है।नई अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 के कोच कंपोजिशन को रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिल गई है।

यह 22 कोच की ट्रेन होगी। इसमें सेकेंड क्लास स्लीपर, जनरल डिब्बों की संख्या-छह होगी। एक फर्स्ट एसी, दो सेकेंड व छह थर्ड एसी के कोच होंगे। एक एयर कंडीशंड पेंट्रीकार भी होगी। आगे-पीछे एक-एक पावर कोच होगा। इसकी जानकारी से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेरंबूर, चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला, माडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली को अवगत कराया गया है। बता दें कि 2023 में शुरू होने वाली अमृत भारत ट्रेनें निम्न आय व मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती और उच्च-गुणवत्ता वाली सेवा है। अमृत भारत का पहला वर्जन दोनों तरफ इंजन वाला बना है। उसमें स्लीपर व जनरल कोच शामिल किए गए।