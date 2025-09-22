भोजपुर की शान रहीं सुमित्रा देवी, बिहार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री और छह बार विधायक बनने का गौरव

बिहार के भोजपुर की सुमित्रा देवी बिहार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनीं। उन्होंने छह बार विधायक बनकर रिकॉर्ड बनाया। 2005 के चुनाव में आशा देवी और मुन्नी देवी एक साथ विधायक बनीं। कांति सिंह भी एक बार विधायक बनीं। सुमित्रा देवी ने 1963 में यह पद प्राप्त किया था।

धर्मेंद्र कुमार सिंह, आरा (भोजपुर)। भोजपुर की धरती हमेशा से राजनीतिक चेतना और सामाजिक आंदोलनों की जननी रही है। यहां की महिलाओं ने भी राजनीति में अपने साहस, संघर्ष और नेतृत्व क्षमता से स्वर्णिम इतिहास रचा है। बिहार की राजनीति में पहली महिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने वाली भोजपुर जिले की महिला विधायक सुमित्रा देवी बनी थी। वर्ष 1963 में ये पहली बार कैबिनेट मंत्री बन नया रिकॉर्ड बनाया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वर्णिम इतिहास लिखने का यह सिलसिला यही नहीं रुका था, बल्कि भोजपुर जिले में अब तक 17 बार हुए विधानसभा चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा छह बार विधायक बनने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। सुमित्रा देवी ने यह रिकॉर्ड जगदीशपुर, पीरो और आरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर बनाया था।

ऐसा नहीं है, कि किसी ने इनसे ज्यादा बार प्रयास नहीं किया, परंतु लाख प्रयास के बावजूद भी इस रिकार्ड को अब तक किसी महिला प्रत्याशी न बराबरी कर सकी है, और ना ही सात बार विधायक बनकर इस रिकार्ड को तोड़ सकी है।

सुमित्रा देवी सबसे पहले 1952 में जगदीशपुर से और 1957 में पीरो विधानसभा से चुनाव लड़ जीत हासिल की थी। उसके बाद 1962, 1967, 1972 और 1977 में आरा विधानसभा से चुनाव जीत राजनीतिक पंडितों को चकित कर दिया था। सुमित्रा देवी जगजीवन राम की समधीन थी।

ये मूल रूप से जगदीशपुर के मंसुडी गांव की निवासी थी। इनके पुत्र मंजुल प्रकाश से ही जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार की शादी हुई थी। ये छह बार विधायक बनने के क्रम में बिहार सरकार में पहली कैबिनेट स्तर की महिला मंत्री भी बनी थी।

अक्टूबर 2005 के चुनाव में एक साथ जीती थी दो महिला विधायक भोजपुर जिले में अक्टूबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एक नया रिकॉर्ड पहली बार महिलाओं ने बनाया था। इस चुनाव में आशा देवी बड़हरा से और मुन्नी देवी शाहपुर विधानसभा से एक साथ चुनाव जीती थी।