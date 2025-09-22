घर से निकले युवक का शव बगीचा से बरामद, स्वजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप, सड़क जाम

बिहार के भोजपुर के आरा के चौकीपुर गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मुआवजे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर आरा-बक्सर हाईवे जाम कर दिया। मृतक बेंगलुरु में काम करता था और हाल ही में गांव लौटा था।

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले के गजराजगंज ओपी अंतर्गत चौकीपुर गांव स्थित बगीचा से सोमवार की सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक 22 वर्षीय बैजू कुमार चौकीपुर निवासी स्व. चंद्रदेव पासवान के पुत्र थे। वे बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और चार दिन पहले ही गांव लौटे थे।

मृतक के शरीर पर दाएं छाती और ललाट पर चोट के स्पष्ट निशान पाए गए है। स्वजन पहचान के बाद गांव के कुछ युवकों पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल, आरा में कराया गया। इस दौरान एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंच साक्ष्य एकत्रित किए। इधर आक्रोशित लोगों ने मुआवजे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर चौकीपुर पासवान चौक के समीप शव को सड़क के बीच रख आरा-बक्सर हाइवे को जाम कर दिया।

करीब दो घंटे तक सड़क जाम रहा। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलते ही गजराजगंज ओपी इंचार्ज चंचल कुमार महथा और उदवंतनगर प्रखंड के सीईओ हरिकेश त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया।

स्वजनों के अनुसार रविवार की शाम करीब सात बजे बैजू ने घर से बाहर जाने की बात कही थी। देर रात वे थोड़ी देर के लिए घर लौटे और फिर से बाहर चले गए। इसके बाद वह वापस नहीं आए। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने गांव के बगीचे में उनका शव देखा तो तत्काल स्वजनों को सूचना दी। जब स्वजन घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी।

स्वजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ युवक, जो छीना-झपटी करने के लिए एक गैंग बनाकर चलते हैं, उन्होंने बैजू को अपने साथ शामिल होने का दबाव डाला था। लेकिन, जब उसने इनकार कर दिया तो उसे खिलाया-पिलाया गया और बाद में गला दबाकर व मारपीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के बड़े भाई वीरू कुमार ने गांव के चितन नामक युवक व उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि वारदात के बाद आरोपी ट्रेन पकड़कर फरार हो गया है।