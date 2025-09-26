ट्रक के धक्के से आरओबी का बेरियर टूटा, बाल बाल बचे चालक खलासी, ट्रक का केबिन क्षतिग्रस्त
भोजपुर जिले के पुलिस ने घटना के दौरान मामूली जख्मी चालक और खलासी का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहिया में कराया। घटना का कारण चालक का झपकी आना बताया जाता है। बेरियर टूटने की यह दूसरी घटना है। पहली घटना में दोनों ओर का बेरियर वाहन माफियाओं ने तोड़ दिया था।
संवाद सूत्र, बिहिया (भोजपुर)। बिहिया-बिहटा स्टेट हाइवे 102 के बिहिया में बने आरओबी पर गुरुवार की देर रात एक अनियंत्रित ट्रक के धक्के से रेलवे द्वारा लगाया गया बेरियर धरासायी हो गया। घटना के दौरान ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया पर केबिन में बैठे चालक और खलासी बाल बाल बच गए।
सूचना पर पहुंची 112 की पुलिस ने घटना के दौरान मामूली जख्मी चालक और खलासी का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहिया में कराया। घटना का कारण चालक का झपकी आना बताया जाता है। बेरियर टूटने की यह दूसरी घटना है। पहली घटना में दोनों ओर का बेरियर वाहन माफियाओं ने तोड़ दिया था। इस बार गनीमत है कि दक्षिण वाला सही सलामत है इसलिए भारी वाहन नहीं जा पा रहे है।
जानकारी के अनुसार बिहिया चौरस्ता की ओर से जगदीशपुर की ओर तेज गति से जा रहा ट्रक आरओबी के पहले लगे बेरियर को टक्कर मार दिया। ट्रक चालक को बेरियर कैसे और क्यों नहीं दिखा यह सवाल अहम है। टक्कर इतना जबर्दस्त था कि दोनों ओर लोहे के मजबूत पोल पर रखा गया भारी भरकम लोहे का हीं गाटर टेढ़ा होकर नीचे गिर गया। बताते चलें कि आरओबी के सुपर स्ट्रक्चर में दरार है। जिसे मरम्मत करने तथा इस खतरे को देखते हुए इस पर भारी वाहनों का परिचालन रोकने हेतु रेलवे ने बेरियर लगाया है। घटना को लेकर बिहिया पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है,ट्रक को जब्त किया गया है तथा चालक और खलासी को नोटिस देकर छोड़ दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।