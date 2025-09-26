ट्रक के धक्के से आरओबी का बेरियर टूटा, बाल बाल बचे चालक खलासी, ट्रक का केबिन क्षतिग्रस्त

भोजपुर जिले के पुलिस ने घटना के दौरान मामूली जख्मी चालक और खलासी का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहिया में कराया। घटना का कारण चालक का झपकी आना बताया जाता है। बेरियर टूटने की यह दूसरी घटना है। पहली घटना में दोनों ओर का बेरियर वाहन माफियाओं ने तोड़ दिया था।

संवाद सूत्र, बिहिया (भोजपुर)। बिहिया-बिहटा स्टेट हाइवे 102 के बिहिया में बने आरओबी पर गुरुवार की देर रात एक अनियंत्रित ट्रक के धक्के से रेलवे द्वारा लगाया गया बेरियर धरासायी हो गया। घटना के दौरान ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया पर केबिन में बैठे चालक और खलासी बाल बाल बच गए।

सूचना पर पहुंची 112 की पुलिस ने घटना के दौरान मामूली जख्मी चालक और खलासी का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहिया में कराया। घटना का कारण चालक का झपकी आना बताया जाता है। बेरियर टूटने की यह दूसरी घटना है। पहली घटना में दोनों ओर का बेरियर वाहन माफियाओं ने तोड़ दिया था। इस बार गनीमत है कि दक्षिण वाला सही सलामत है इसलिए भारी वाहन नहीं जा पा रहे है।