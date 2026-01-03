50 हजार का इनामी बदमाश ठाकुर यादव झारखंड से गिरफ्तार, आरा पुलिस ने जेल भेजा
भोजपुर जिले के 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश ठाकुर यादव को झारखंड के रामगढ़ से गिरफ्तार कर आरा लाया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कृष्णाग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,आरा। झारखंड के रामगढ़ जिले से गिरफ्तार भोजपुर जिले के इनामी बदमाश ठाकुर यादव को पुलिस ने शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कृष्णागढ़ थाना के सरैया गांव निवासी ठाकुर का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है।
वर्तमान में वह हत्या के प्रयास एवं फायरिंग के मामले में फरार चला आ रहा था। करीब 14 महीने से पुलिस को उसकी तलाश थी। उसके विरुद्ध आपराधिक इतिहास को देखते हुए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित हुआ था।
एक दिन पूर्व पटना एसटीएफ की टीम उसे झारखंड से गिरफ्तार कर आरा ले आई थी। हालांकि, पूछताछ में पुलिस को कोई अहम जानकारी नहीं मिल सकी है। कांड में प्रयुक्त अवैध हथियार भी बरामद नहीं हो सका है।
