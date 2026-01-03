50 हजार का इनामी बदमाश ठाकुर यादव झारखंड से गिरफ्तार, आरा पुलिस ने जेल भेजा

जागरण संवाददाता,आरा। झारखंड के रामगढ़ जिले से गिरफ्तार भोजपुर जिले के इनामी बदमाश ठाकुर यादव को पुलिस ने शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कृष्णागढ़ थाना के सरैया गांव निवासी ठाकुर का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है।

वर्तमान में वह हत्या के प्रयास एवं फायरिंग के मामले में फरार चला आ रहा था। करीब 14 महीने से पुलिस को उसकी तलाश थी। उसके विरुद्ध आपराधिक इतिहास को देखते हुए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित हुआ था।