    Ara News: आरा में पूजा पंडाल के पास फायरिंग, बदमाशों ने कर किशोर को मारी गोली

    By Deepak Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:11 PM (IST)

    भोजपुर जिले के नरही शिवाला में दुर्गा पूजा पंडाल के पास गोलीबारी में एक किशोर घायल हो गया। ग्रामीणों ने एक हमलावर को पकड़कर पीटा जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल किशोर राहुल कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।

    घायल किशोर का अस्पताल में चल रहा इलाज। (जागरण)

    जागरण टीम, आरा/ कोईलवर। भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के नरही शिवाला स्थित दुर्गा पूजा पंडाल के समीप गुरूवार की रात हथियार बंद तत्वों ने फायरिंग कर एक किशोर को गोली मार दी।

    इस वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने हथियार बंद एक हमलावर को धर दबोचा और जमकर पिटाई की। बाद में घटनास्थल पर पहुंची ने भीड़ के चंगुल से हमलावर को छुड़ाकर कब्जे में ले लिया।

    गोली से घायल किशोर 15 वर्षीय राहुल कुमार नरही गांव निवासी मुन्ना प्रसाद का पुत्र है। उसे दोनों पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा में भर्ती कराया गया है।

    पकड़ा गया आरोपित आरा टाउन थाना के अहिरपुरवा का निवासी है। पुलिस पूछताछ कर कारणों के बारे में पता लगा रही है। हमलावर दो-तीन की संख्या में थे।

    जानकारी के अनुसार नरही गांव के ही शिव मंदिर के समीप दुर्गा पूजा के लिए मूर्ति स्थापना की गई है।बाइक से दो- तीन हमलावर पूजा पंडाल पास आए और फायरिंग करने लगे। इस दौरान पूजा पंडाल के पास बैठे राहुल को गोली लग गई।

    इधर, ग्रामीणों के अनुसार दूसरे गोलू नामक युवक को गोली मारने के इरादे से आए थे। फायरिंग के बाद पूजा कमेटी के लोगों ने एक बदमाश को मौके से पकड़ कर थाना को हवाले कर दिया है। बदमाशों द्वारा दो गोली मारी गई है। एक गोली दाएं पैर में मारी गई है, जो आर-पार हो गई है। जबकि, दूसरी गोली बाएं पैर में लगी है, जो फंसी है।